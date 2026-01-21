Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
21/01/2026 18:05:00

Marsala: la sindrome di Stoccolma e la ricandidatura di Grillo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769015189-0-marsala-la-sindrome-di-stoccolma-e-la-ricandidatura-di-grillo.jpg

Si vive a Stoccolma e non lo si sapeva. Si è tenuta a Marsala, il 17 gennaio, la presentazione della ricandidatura di Massimo Grillo a sindaco della città. Il primo cittadino ha propagandato il suo operato attraverso un video. Nel filmato il focus è stato principalmente il waterfront, dal parco naturale della colmata fino a Salinella; poi piazze e spazi pubblici che tornano curati, la creazione di nuovi asili e parchi giochi. Social housing di Sappusi e Amabilina. Quartieri popolari che tornano vivi.

Afferma che un disastro ambientale dovuto alla contaminazione delle falde acquifere con l’acqua marina è stato scongiurato e di aver collegato la rete idrica alla diga Montescuro Ovest. Quartieri popolari che tornano vivi e città che non lascia nessuno indietro.

 

Sulla sicurezza: l’arrivo dell’esercito, l’assunzione di agenti di polizia municipale e videocamere collegate con le forze dell’ordine. La città rinasce con nuovi itinerari turistici e hub che prevedono, nell’immediato, il reclutamento di ca. 200 giovani. Conclude: «Marsala è sempre una città più bella, accogliente, turistica, vi assicuro siamo solo all’inizio».

 

Poi sono state svelate le liste che lo sosterranno: Liberi; Lilibeo Viva, creata dagli assessori Bilardello e Tumbarello; Città Territorio di Cipriano Sciacca; e la rediviva UDC con il suo mentore Ferrantelli.

 

Si riportano alcuni accadimenti dell’attuale sindacatura: la pavimentazione stradale è un colabrodo; l’illuminazione lascia molto a desiderare; la pista ciclabile dello Stagnone completamente abbandonata; fondi per costruire un ippodromo e un teatro all’aperto da 800 posti quando non si riescono a riempire quelli esistenti, finanche con spettacoli gratuiti; il Sollima deturpato e il raduno dei Bersaglieri; finanziamento perduto per la messa in sicurezza del tratto di strada da Baglio Anselmi a viale Isonzo; 800 mila euro restituiti per la redazione del progetto esecutivo del porto; piscina comunale in attesa di riapertura; trasporti pubblici scadenti; perdita della facoltà di Enologia; nomina a pagamento di un portavoce personale, di un esperto per la realizzazione del programma e per la comunicazione istituzionale, e di una componente dello staff personale, per un totale di ca. 100 mila euro l’anno; perdita di 500 mila euro per progetti sui disabili; servizio Asacom da erogare solo dopo quanto stabilito dal TAR, con i soggetti destinatari difesi dall’ex vicesindaca Piraino; moral suasion assente – perifrasi – con l’aggravante di un governo nazionale di centrodestra, per far iniziare i lavori della bretella autostradale che dovrebbe collegare lo scorrimento veloce Trapani-Marsala a Mazara del Vallo e per il ripristino degli organici delle forze dell’ordine in città.

 

Degli alleati, l’intervento più significativo l’ha effettuato Ferrantelli, che ha elogiato il sindaco come il nuovo Messia che cammina sulle acque. Eppure correva l’anno Domini 2024, mese di giugno, quando il decano di Sala delle Lapidi, dopo aver firmato la mozione di sfiducia al primo cittadino, al momento di votarla uscì dall’aula; il suo compagno di merende Di Girolamo si astenne.

Et voilà: dopo un anno Grillo divise il pane e i pesci, donando due assessorati, uno a un uomo indicato da Ferrantelli, l’altro a Di Girolamo. Ci sono voluti 12 mesi perché la politica ha i suoi tempi e per trovare spazio alle new entry Grillo ha dovuto privarsi di Marchese e Ingardia, immolati per ricompattare il centrodestra; la d.ssa rientrata in giunta dopo 15 giorni.

 

Altro dato importante registrato è che mancavano la stessa Ingardia e Gerardi, che avevano chiesto a Grillo di ricandidarsi, ma i due sono emanazioni di Sturiano, che sta decidendo il da farsi.

Concludendo, per servizi ed etica pubblica della classe politica, si vive a Stoccolma e lo si ignorava.

 

Vittorio Alfieri









Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...