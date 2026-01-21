Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
21/01/2026 11:22:00

Hashish, crack, cocaina. Arrestate due persone a Favignana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1768991033-0-hashish-crack-cocaina-arrestate-due-persone-a-favignana.jpg

I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno arrestato un 30enne e un 40enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
 

I militari, nel corso di un’attività finalizzata alla repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, perquisivano le abitazioni dei due uomini, dove rinvenivano e ponevano sotto sequestro, circa 100 grammi di hashish, 100 grammi di crack, più di 35 grammi di cocaina oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.
 

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 40enne sono scattati gli arresti domiciliari mentre il 30enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

 









