Politica
21/01/2026 18:40:00

Marsala 2026, il PSI lancia la segreteria per le elezioni amministrative 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769017336-0-marsala-2026-il-psi-lancia-la-segreteria-per-le-elezioni-amministrative.png

 Il Partito Socialista Italiano di Marsala annuncia una segreteria aperta a militanti, simpatizzanti e cittadini per domenica 25 gennaio 2026, alle ore 10:30, presso il Cinema Golden. L’iniziativa rappresenta un momento strategico per il rilancio del Partito in città, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera.

All’incontro interverranno il segretario cittadino del PSI, avv. Antonio Consentino, il segretario provinciale avv. Salvatore Galluffo e il segretario regionale e vice segretario nazionale del PSI, On.le Nino Oddo. Saranno presenti anche rappresentanti di tutti i partiti di centrosinistra.

 

Durante la segreteria aperta sarà presentata ufficialmente la candidata sindaca della città di Marsala, dott.ssa Andreana Patti, esponente del movimento civico “Si Muove la Città”. A conclusione degli interventi programmati, sarà possibile per tutti i partecipanti dare un contributo diretto, nell’ottica della cosiddetta “politica dell’ascolto”.

“Iscritti, simpatizzanti e cittadini – dichiara il segretario avv. Antonio Consentino – saranno chiamati a fornire il loro contributo propositivo alla causa del Partito Socialista, nel supremo interesse della nostra comunità. Marsala è una città a vocazione socialista, e il PSI scende in campo a sostegno di Andreana Patti per la rinascita della città dopo anni di torpore e inarrestabile declino”.









