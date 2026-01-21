Sezioni
Economia

» Professioni
21/01/2026 12:20:00

Marsala, Alberto Scuderi eletto presidente dell'ordine dei Commercialisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1768994448-0-marsala-alberto-scuderi-eletto-presidente-dell-ordine-dei-commercialisti.jpg

 L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala ha rinnovato i propri organi istituzionali, confermando un forte senso di partecipazione e appartenenza da parte degli iscritti. Le elezioni si sono svolte nelle giornate del 15 e 16 gennaio.

 

La consultazione elettorale ha sancito l’elezione alla Presidenza di Alberto Scuderi, alla guida dell’unica lista presentata, espressione di un percorso condiviso e unitario all’interno della categoria.

Per il quadriennio 2026–2030 il Consiglio dell’Ordine sarà composto da: Tamara Pizzo, Vincenza Sanguinelli, Marilena Drago, Francesco Manuguerra, Gioacchino Sergio Giacalone, Giovanni Ezecchia, Fabrizio Canino e Girolamo Misuraca.

Alla Presidenza del Collegio dei Revisori è stata eletta Rosaheide Nastasi. Componenti effettivi saranno Danilo Nicola Ingoglia e Nicolò Di Giovanni, mentre Saverio Caruso e Carmela Lo Truglio ricopriranno il ruolo di componenti supplenti.

 

Il Comitato Pari Opportunità sarà invece composto da Angela Nastasi, Maria Valentina Mazza, Pietro La Cascia e Fabio Martinciglio.

Il neo presidente Alberto Scuderi ha espresso fiducia nel lavoro dei nuovi organi eletti, sottolineando come il loro contributo sarà determinante per il raggiungimento di nuovi e importanti obiettivi, nell’interesse dell’intera comunità professionale e per rafforzare il valore, la credibilità e la funzione sociale dei commercialisti sul territorio.

 









