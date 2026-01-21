Castelvetrano, studenti protagonisti nella tutela del mare con il progetto “On the Sea"

21/01/2026 02:00:00

È partito ufficialmente questa mattina, nell’Aula Magna del plesso “Pappalardo”, il progetto “ON THE SEA – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, che vede l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” impegnato insieme all’associazione Marevivo Sicilia in un percorso di educazione ambientale dedicato alla tutela del mare e del territorio costiero.

Il progetto coinvolge gli alunni della scuola primaria e secondaria con due distinti percorsi: “Una Tavola Blu”, rivolto alle classi quinte della primaria, incentrato sull’uso sostenibile delle risorse ittiche e alimentari, e “La mia costa. Cosa posso fare io per il mio territorio”, destinato alle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Al termine del percorso, gli studenti diventeranno simbolicamente “Guardiani della costa”.

Il primo incontro ha coinvolto le classi 1C del plesso Pappalardo e 1G del plesso Medi, che si sono confrontate con gli esperti di Marevivo. All’inaugurazione erano presenti la dirigente scolastica Maria Rosa Barone e il vicesindaco di Castelvetrano Mariano Palermo, a conferma della sinergia tra scuola e amministrazione comunale sui temi dell’educazione ambientale.

La dirigente Barone ha sottolineato l’importanza del progetto come occasione di crescita e responsabilizzazione per gli studenti, chiamati poi a condividere quanto appreso con i compagni. Il vicesindaco Palermo ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa, capace di formare cittadini più consapevoli e rispettosi del patrimonio naturale locale.

Gli esperti di Marevivo hanno ringraziato l’istituto per l’adesione, unica nel Comune di Castelvetrano, sottolineando l’importanza della continuità territoriale lungo tutta la fascia costiera da Campobello di Mazara a Porto Empedocle.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con nuovi incontri nelle scuole e con due uscite didattiche per gli studenti della secondaria: una sul territorio comunale, anche con un possibile passaggio istituzionale all’Aula Consiliare, e una alla foce del fiume Belice, per osservare da vicino biodiversità ed ecosistemi.

Con questa iniziativa, l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” conferma il proprio ruolo di scuola aperta al territorio, capace di affiancare alla didattica tradizionale esperienze concrete di cittadinanza attiva e tutela ambientale.



