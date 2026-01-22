Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
22/01/2026 18:33:00

Super Zes, vertice a Roma tra Schifani e Foti per la gestione dei fondi extraregionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/super-zes-vertice-a-roma-tra-schifani-e-foti-per-la-gestione-dei-fondi-extraregionali-450.jpg

 Un confronto definito costruttivo e improntato alla collaborazione quello che si è svolto oggi nella Capitale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.

 

Al centro dell’incontro, la possibilità di intervenire sull’attuale programmazione dei fondi extraregionali, con particolare attenzione all’utilizzo di circa 200 milioni di euro destinati a integrare le risorse statali. L’obiettivo è consentire il massimo tasso di contribuzione previsto dal credito d’imposta per sostenere gli investimenti nell’ambito della Super Zes in Sicilia.

 

Durante il colloquio si è discusso dei principali strumenti europei e nazionali utili a promuovere lo sviluppo economico e occupazionale dell’Isola, in un clima di apertura e sinergia istituzionale.

«C’è stata grande sintonia e apprezzamento per la disponibilità del ministro all’esame delle nostre proposte – ha dichiarato Schifani –. Ho riscontrato un’attenzione concreta verso le esigenze della Sicilia e verso misure capaci di rafforzare la competitività delle imprese».

Un segnale positivo, dunque, per il futuro utilizzo delle risorse di coesione e per il rilancio del sistema produttivo siciliano attraverso la Super Zes.









