23 Gennaio: trilaterale Usa - Russia - Ucraina, Zelens’kyj attacca l’Ue, Merz a Roma

23/01/2026 07:03:00

E' il 23 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi ad Abu Dhabi è previsto un trilaterale Usa-Russia-Ucraina, il primo dal 2022. Sul tavolo, oltre ai confini, anche uno stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche

• Dopo Trump, anche Zelens’kyj attacca l’Ue. Dice che è debole e persa. Che deve proteggersi e smetterla di cercare di convincere Trump a cambiare

• Con l’accordo sulla Groenlandia Washington dovrebbe ottenere la sovranità su basi e infrastrutture strategiche e un diritto di prelazione sulle terre rare. Ma ancora non c’è nulla di scritto

• Al vertice dell’Ue, i 27 si sono messi in discussione e hanno studiato piani alternativi per rispondere a qualsiasi minaccia (ma senza rompere con Washington)

• Oggi a Roma Meloni riceverà Merz. Si accorderanno sul nuovo asse italo-tedesco per la competitività europea, con meno burocrazia e più elasticità

• Trump ha firmato la carta fondatrice del Board of Peace per Gaza con i 20 Paesi che hanno già accettato di sedere al tavolo. Meloni fa sapere che l’Italia aderirà ma «non ora». Ieri sera è arrivato il rifiuto della Spagna

• Nel piano da 25 miliardi per Gaza ci sono grattacieli, campi sportivi, un porto e un aeroporto (ma prima di poter fare qualsiasi cosa bisogna ancora disarmare Hamas)

• A Minneapolis l’Ice ha fermato un bambino di cinque anni e poi ha arrestato suo padre. La scuola del piccolo ha accusato gli agenti di averlo usato come esca

• Trump ha fatto causa a Jp Morgan per aver chiuso i suoi conti dopo il 6 gennaio, e al New York Times per diffamazione perché «i loro sondaggi sono sempre negativi»

• Il parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro von der Leyen. Era stata presentata dai Patrioti per l’Europa in seguito alla firma dell’accordo con il Mercosur

• Polemiche perché dal nuovo ddl stupri la leghista Giulia Bongiorno ha tolto le parole «consenso libero e attuale». Diminuite anche le pene

• Il ciclone Harry ha fatto due miliardi di danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, che ora pensano agli aiuti e alla ricostruzione



• Nel cagliaritano, dalla sabbia erosa dalle mareggiate, sono riemerse due tombe, anfore e vasi di epoca fenicia

• Per il suicidio di Paolo Mendico il ministero ha sospeso tre dirigenti scolastiche per tre giorni. Dai diari del ragazzino è emerso che una professoressa lo aveva umiliato in classe

• TikTok potrà continuare a funzionare negli Stati Uniti. Nella notte ByteDance ha annunciato un accordo con un gruppo di investitori non cinesi. Tra loro Oracle, Mgx e Silver Lake

• I cinesi hanno trovato un modo per aggirare la tassa da due euro sui pacchi: fanno atterrare i cargo in Paesi Ue, poi li caricano su un camion e li portano in Italia. Ma da luglio non potranno più farlo

• Flop dello speciale di Porta a Porta per festeggiare i 30 anni del programma: è stato visto da soli 945 mila spettatori, facendo cioè il 7,1 per cento di share

• In Indonesia è stata individuata una pittura rupestre che è la più antica mai scoperta. Risale a 67.800 anni fa e raffigura il contorno di una mano con le dita ad artiglio

• È stato inaugurato il nuovo collegamento ferroviario tra Gallarate e l’aeroporto di Malpensa. Il tragitto si percorre in 8 minuti

• In Spagna c’è stato ancora un incidente ferroviario, il quarto in 4 giorni. Un treno regionale si è scontrato con una gru. Il bilancio è di 3 feriti lievi

• Il Vaticano sta indagando sulle spese del vescovo di Alessandria, Guido Gallese. Andava in Caritas con una Tesla, in moto e con il kitesurf in Sudamerica

• Meta ha censurato il video del professore Alessandro Barbero sul perché voterà «No» al referendum. Secondo la divisione fact checking della piattaforma, le informazioni date sarebbero «fuorvianti» e «false»

• Dopo il Giornale, Leonardo Maria Del Vecchio è diventato azionista di maggioranza dei quotidiani del gruppo Monrif (Giorno, Nazione, Resto del Carlino e Qn)

• Fabrizio Corona è stato interrogato in procura per il caso Signorini. E sulla famiglia Berlusconi che lo ha denunciato ha detto: «Io li rovino»

• Ieri a La Spezia si sono celebrati i funerali di Abanoub Youssef, il ragazzo ucciso del suo compagno di scuola

• Elsa, la ragazza ricoverata a Zurigo dopo l’incendio di Crans-Montana, è stata risvegliata dal coma. Ha riconosciuto i suoi genitori

• Dopo vent’anni a Ginostra, sull’isola di Stromboli, a settembre riaprirà la scuola elementare. Sarà frequentata da una sola alunna

• A Roma dei delinquenti hanno sparato contro un autobus. Autista e passeggeri stanno bene

• Un’ispettrice del carcere di Sollicciano e 8 agenti penitenziari sono stati condannati per tortura per due pestaggi

• Sinner ha battuto Duckworth per 6-1, 6-4, 6-2 con ben 18 ace. Alle 7 Jasmine Paolini scenderà in campo contro Iva Jovic

• In Europa League la Roma ha sconfitto lo Stoccarda per 2 a 0 e perciò andrà agli ottavi. Bologna-Celtic è finita 2 a 2

• Ieri sono state annunciate le nomination agli Oscar. Sinners ha fatto il record di candidature. Ne ha avute 16, mai così tante in tutta la storia

• Da questa sera in Un posto al sole recita anche la premio Oscar Whoopi Goldberg: «Non avevo mai fatto soap. È stata un’esperienza strepitosa»

• Sono morti il regista tv statunitense Bruce Bilson (92 anni), l’attore scozzese Donald Douglas (86), lo storico americano Stephen Hamilton Hess (92), la pittrice italo-uruguaiana Linda Olivetti Kohen (101), il fondatore e direttore di Artforum Philip Leider (96), lo storico del teatro Cesare Molinari (90), il giornalista televisivo Giuliano Taddei (86)



Titoli

Corriere della Sera: Zelensky sferza l’Europa: «Agisca»

la Repubblica: Zelensky sferza l’Europa

La Stampa: L’attacco di Zelensky / «Europa divisa e persa»

Il Sole 24 Ore: Pensioni, rischio tre mesi in più

Avvenire: Tutta un’altra Gaza

Il Messaggero: Zelensky: Europa svegliati

Il Giornale: Asse Meloni-Merz / per la nuova Europa / (e saluti a Macron)

Leggo: Colf e badanti la piaga del sommerso

Qn: Zelensky attacca l’Europa / e oggi vede Usa e Russia

Il Fatto: Cornuti / e mazziati

Libero: Sfascisti impuniti

La Verità: Il vescovo va in Tesla / alla mensa dei poveri

Il Mattino: Ucraina, vertice Kiev-Usa, Mosca

il Quotidiano del Sud: Zelensky sferza l’Europa

il manifesto: Boardello

Domani: Anche Zelensky attacca l’Europa / «Divisi, sugli asset Putin ha vinto»



