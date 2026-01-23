“Butterfly Blues” torna in scena a Palermo: il racconto amaro di una generazione

23/01/2026 16:20:00

Disillusioni, promesse mancate, sogni infranti e alibi collettivi. “Butterfly Blues” torna in scena a Palermo con una nuova versione aggiornata ai tempi che cambiano, ma non smettono di lasciare ferite aperte. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio, alle 18.30, a Palazzo Bonocore (piazza Pretoria), all’interno del cartellone Cross/NGS costruito da CoopCulture.

Scritto da Gery Palazzotto con le musiche di Fabio Lannino, Butterfly Blues è un progetto che ha attraversato forme e linguaggi diversi. Nato come monologo accompagnato da due pianoforti durante Piano City Palermo 2019, si è trasformato nel tempo in un’opera corale di voce, danza e musica, poi in un podcast, fino ad arrivare a questa nuova messa in scena che prova a fare i conti con il presente.

Al centro c’è una generazione che voleva cambiare il mondo e che invece si è ritrovata a cercare colpevoli su cui scaricare le proprie responsabilità. Il testo attraversa senza indulgenze temi che hanno segnato l’immaginario collettivo degli ultimi decenni: l’antimafia e le sue derive, il rapporto tra informazione e potere, la politica dei clic e delle convergenze parallele, i depistaggi, il sesso, l’uso e l’abuso delle narrazioni pubbliche. È un teatro che non ammette fraintendimenti e non concede consolazioni.

Dall’avvento del telefono agli inizi del Novecento fino alla comunicazione digitale governata dai social, dal potere dell’industria pornografica globale ai processi sulla strage Borsellino, Butterfly Blues mette in fila episodi, simboli e fallimenti, fino a smontare quello che viene definito l’ultimo grande alibi: l’idea che la colpa sia sempre di qualcun altro. La domanda che attraversa lo spettacolo resta sospesa, ma inevitabile: cosa sarebbe successo se ci fossimo svegliati in tempo, prima di scegliere vite che non sentivamo nostre?

Il sodalizio artistico tra Palazzotto e Lannino prosegue così un percorso già noto al pubblico palermitano, che in passato ha portato al Teatro Massimo una tetralogia dedicata ai misteri delle stragi mafiose del 1992. Anche in Butterfly Blues la scrittura mantiene un impianto netto, quasi investigativo, ma attraversato da una forte tensione emotiva.

I biglietti saranno presto disponibili sul sito www.palazzobonocore.it.



