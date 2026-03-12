DIGITO torna a Castellammare del Golfo: due giorni su AI, turismo e futuro digitale

12/03/2026 14:05:00

Il 13 e 14 marzo 2026 Castellammare del Golfo ospiterà la quarta edizione di DIGITO, evento dedicato al digitale applicato al turismo e alle imprese locali. Il tema scelto per quest’anno è “Human Reboot – Riprogrammare il futuro partendo dall’umano”, una riflessione su come rimettere al centro la persona nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa propone due giornate di formazione, talk e workshop rivolti a professionisti del turismo, della comunicazione e del marketing territoriale. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per utilizzare le nuove tecnologie, in particolare l’AI, come supporto alla creatività e alla relazione con le persone, evitando che gli algoritmi sostituiscano il valore umano.

La prima giornata, venerdì 13 marzo, si aprirà con l’introduzione di Claudia Malva, che presenterà il tema dell’edizione. Seguiranno gli interventi di Luca Orlandini, Carlotta Carucci e Davide Bertozzi, e Luisella Curcio, con focus su marketing digitale, creatività e strategie SEO. Nel pomeriggio spazio ai workshop DIGITO AI, dedicati alla creazione di contenuti con l’intelligenza artificiale, alla comunicazione digitale basata su analisi predittiva, all’automazione del customer care e alla personalizzazione dell’esperienza turistica.

La seconda giornata, sabato 14 marzo, sarà dedicata al tema “Strategie e Futuro”. Dopo il keynote iniziale di Claudia Malva, interverranno Vincenzo Russo sul neuromarketing nel turismo digitale, Luca Bove sul local marketing e la valorizzazione dei territori, Gerardo Grasso sul turismo come narrazione trasformativa ed Elisa Contessotto su SEO e contenuti nell’era degli algoritmi. Nel pomeriggio sono previsti gli Human Reboot Labs, con ulteriori sessioni pratiche dedicate all’uso dell’intelligenza artificiale.

Tutti gli incontri saranno moderati da Alessandro Cacciato, che accompagnerà il pubblico nel corso della due giorni. Con docenti e relatori di rilievo nazionale, DIGITO si conferma uno degli appuntamenti di riferimento in Sicilia per chi opera tra innovazione digitale, turismo e marketing territoriale.



