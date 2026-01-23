Giovanna La Parrucchiera torna in scena a Marsala con “Moro!”
Una casa che scricchiola nella notte, rumori che sembrano presenze, ombre che si confondono con la paura e con la memoria. È da qui che riparte “Moro!”, nuovo capitolo teatrale di Giovanna La Parrucchiera, in scena domenica 1 febbraio, alle 18, al Cine Teatro Don Bosco di Marsala.
Lo spettacolo mette al centro la Signora, una donna anziana che veglia mentre il resto del mondo dorme. Attorno a lei si addensano fantasmi reali o immaginati, voci ambigue, minacce che bussano alla porta e una quotidianità scandita da visite mediche, funerali, oggetti smarriti e ricordi che riaffiorano senza preavviso.
La morte, presenza costante, è trattata ora come fastidio, ora come fatto mondano, mai come tabù.
A incrinare questo equilibrio precario arriva Maria, dama di compagnia irregolare e dichiaratamente scettica, che osserva la realtà con ironia e disincanto. Il loro confronto diventa il cuore dello spettacolo: uno scontro sottile tra paura e razionalità, superstizione e cinismo, solitudine e bisogno di essere ascoltati.
“Moro!”, scritto e diretto da Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo, si muove su più registri, mescolando ghost story, commedia e satira, senza mai rinunciare a uno sguardo lucido sulla vecchiaia, sull’isolamento e sulla fragilità. È l’ennesima metamorfosi teatrale di un personaggio che continua a reinventarsi, mantenendo però una forte riconoscibilità.
Dopo il debutto al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, lo spettacolo approda ora al Don Bosco per un nuovo incontro con il pubblico marsalese. I biglietti sono in vendita a un costo compreso tra 11 e 15 euro. La prevendita, senza costi aggiuntivi, è attiva sul sito www.cineteatro-donbosco.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 351 5923568.
