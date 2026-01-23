Sezioni
Politica
23/01/2026 20:00:00

Il Ciclone Harry e i danni a Marinella di Selinunte. Sopralluogo della deputata Ciminnisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/1769196834-0-il-ciclone-harry-e-i-danni-marinella-di-selinunte-sopralluogo-della-deputata-ciminnisi.jpg

«Il porto di Marinella di Selinunte mette a dura prova persino i pescatori più esperti». È il giudizio netto della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi, che oggi ha effettuato un sopralluogo nel porticciolo insieme al coordinatore del Gruppo territoriale di Castelvetrano, Salvatore Di Benedetto.

L’approdo continua a fare i conti con problemi strutturali mai risolti. «Parliamo di un porto segnato da un insabbiamento periodico dell’imboccatura – spiega Di Benedetto – oggi aggravato dall’accumulo di posidonia trasportata dalle correnti. Una situazione che rende pericolose le manovre di ingresso e uscita delle imbarcazioni e che certifica l’assenza di una vera programmazione regionale. Da anni si chiede il rifacimento del molo di sopraflutto, ma si continua a intervenire solo con soluzioni tampone».

 

Sulla vicenda Ciminnisi annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare. «Ho chiesto conto dello stato di inagibilità del porto e dei cronici ritardi negli interventi strutturali. È inaccettabile che un’infrastruttura vitale per la marineria locale e per il turismo venga lasciata ogni anno in queste condizioni».

Il problema, sottolinea la deputata, riguarda l’intero sistema portuale siciliano. «Non è la prima volta che accendiamo i riflettori sui porti minori. Già nel gennaio 2025 avevo presentato una risoluzione per impegnare il Governo regionale sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture portuali, comprese quelle delle isole minori».

L’emergenza, oggi, è resa ancora più evidente dai danni provocati dal ciclone Harry. «Di fronte alle mareggiate che hanno devastato litorali e porti – attacca Ciminnisi – il ministro Salvini ha trovato il tempo di tornare a parlare della presunta utilità del ponte sullo Stretto, con dichiarazioni fuori dalla realtà».

 

Secondo il M5S, nella manovra stralcio della finanziaria servirà un intervento straordinario per i porti minori danneggiati. «Il ciclone Harry – conclude Ciminnisi – ha travolto non solo i litorali siciliani, ma anche ogni alibi. Se Governo regionale e nazionale continueranno a voltarsi dall’altra parte, dovranno assumersi la responsabilità di ricordarsi della Sicilia solo per la propaganda e non per le infrastrutture che servono davvero».









