Trovato in casa con 17 dosi di hashish: arrestato giovane trapanese

26/01/2026 12:33:00

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato un giovane trapanese di 23 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel corso di un controllo all’interno di uno stabile del quartiere Fontanelle, dove i militari stavano verificando la posizione di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Durante l’attività, i Carabinieri hanno notato un sospetto via vai di persone tra l’ingresso e le scale del palazzo, circostanza che ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire in possesso del 23enne 17 dosi di hashish già confezionate e pronte per la cessione, oltre a una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice non ha disposto nei suoi confronti alcuna misura cautelare.



