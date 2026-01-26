Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
26/01/2026 12:33:00

Trovato in casa con 17 dosi di hashish: arrestato giovane trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/1769427333-0-trovato-in-casa-con-17-dosi-di-hashish-arrestato-giovane-trapanese.jpg

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato un giovane trapanese di 23 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

 

L’operazione è scattata nel corso di un controllo all’interno di uno stabile del quartiere Fontanelle, dove i militari stavano verificando la posizione di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Durante l’attività, i Carabinieri hanno notato un sospetto via vai di persone tra l’ingresso e le scale del palazzo, circostanza che ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

 

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire in possesso del 23enne 17 dosi di hashish già confezionate e pronte per la cessione, oltre a una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

 

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice non ha disposto nei suoi confronti alcuna misura cautelare.



