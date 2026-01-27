Trapani: il cordoglio del vescovo Fragnelli per la morte di mons. Valenziano

27/01/2026 19:00:00

Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha inviato un messaggio di cordoglio al vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante per la morte di monsignor Crispino Valenziano, fine teologo e liturgista, tra i fondatori della Facoltà Teologica di Sicilia e presidente della Fondazione Accademia Via Pulchritudinis.

Proprio sabato scorso Valenziano aveva preso parte a un importante convegno a Cefalù, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Il pensiero che un maestro come Crispino Valenziano ci abbia lasciati crea un grande vuoto in quanti l’hanno conosciuto e anche in chi ne ha solo sentito parlare – scrive il vescovo Fragnelli –. La Chiesa di Trapani condivide il dolore della Chiesa di Cefalù e di tutta la Sicilia per questa perdita. La sua lezione di vita sacerdotale e di cultura liturgica continua però a parlarci attraverso i suoi libri e le sue opere».

Nel messaggio il presule trapanese ricorda anche il contributo di Valenziano alla valorizzazione dell’arte cristiana: «Ci ha arricchito con il fascino della bellezza dell’arte cristiana, in particolare con gli interventi nella Cattedrale. Lo affidiamo al Padre della Misericordia».

I funerali di mons. Valenziano si sono svolti questa mattina nella Cattedrale di Cefalù. Il vescovo Fragnelli non ha potuto partecipare alle esequie perché impegnato ad Alcamo nelle celebrazioni per il 50° anniversario della strage della casermetta di Alcamo Marina.

Monsignor Valenziano ha avuto un ruolo di primo piano anche nella diocesi di Trapani: curò infatti la supervisione teologica dei lavori di adeguamento liturgico dell’area presbiterale della Cattedrale, voluti dal vescovo Domenico Amoroso. Il 24 ottobre 1997, durante il rito di dedicazione del nuovo altare, presentò l’intero progetto con una lettura teologica e simbolica dei segni e dei luoghi liturgici alla luce della riforma del Concilio Vaticano II.



