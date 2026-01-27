Ciclone Harry: l’Ars approva esenzioni e fondi. Ma il nodo è la velocità degli aiuti

27/01/2026 21:05:00

Un primo segnale, dicono dalla Regione. Ma la Sicilia colpita dal ciclone Harry non può permettersi segnali simbolici: servono risposte rapide, concrete, verificabili.

Intanto l’Assemblea regionale siciliana ha approvato una serie di misure economiche a sostegno delle aree e delle attività produttive duramente colpite dall’emergenza meteo che, tra fine 2025 e inizio 2026, ha messo in ginocchio interi tratti di costa e pezzi di economia locale.

Esenzione degli oneri per i balneari nel 2026

Il primo provvedimento riguarda i gestori degli stabilimenti balneari: per tutto il 2026 sarà prevista l’esenzione dal pagamento degli oneri concessori per le aree demaniali colpite dal ciclone.

La norma, proposta dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, ha una dotazione di 10 milioni di euro.

«È un primo segnale di attenzione verso territori e realtà economiche duramente colpite – spiega Savarino –. Ora chiederemo al governo nazionale il differimento delle scadenze delle concessioni balneari, perché in molte zone la morfologia delle coste è cambiata radicalmente: alcune aree semplicemente non esistono più».

Un passaggio cruciale: senza proroghe, molte imprese rischiano di perdere le concessioni prima ancora di poter ricostruire.

Autorizzazioni ambientali: promessa di corsie preferenziali

Nel pacchetto di misure è prevista anche l’istituzione di una sottocommissione dedicata della Cts (Commissione tecnico-scientifica) per accelerare le autorizzazioni ambientali necessarie alla ricostruzione e alle opere di mitigazione costiera.

Un tentativo di aggirare – o almeno ridurre – uno dei problemi cronici siciliani: tempi incompatibili con l’urgenza delle emergenze.

Quasi 41 milioni dall’Ars: il quadro degli stanziamenti

Con una seconda norma, l’Ars ha approvato lo stanziamento di 40,8 milioni di euro per interventi urgenti nei territori colpiti dal ciclone Harry. Le risorse si sommano ai 50 milioni già deliberati dalla giunta regionale.

A darne notizia è stato il presidente della Regione Renato Schifani:

«È un segnale concreto di attenzione verso le popolazioni e le attività produttive. Ora bisogna fare presto e fare bene per ripristinare condizioni di vivibilità e consentire la ripresa economica».

Nel dettaglio:

20 milioni per ristori alle attività commerciali danneggiate

per ristori alle attività commerciali danneggiate 5 milioni al comparto pesca

al comparto pesca 5 milioni all’agricoltura

all’agricoltura 10 milioni per l’esenzione degli oneri delle concessioni demaniali marittime

per l’esenzione degli oneri delle concessioni demaniali marittime 800 mila euro al Cas per compensare l’esenzione dei pedaggi autostradali sulla A18 (Taormina, Giardini Naxos, Roccalumera) per i residenti di Messina e Catania

Le critiche del M5S: “Non basta stanziare, servono tempi certi”

Durissimo l’intervento del capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca.

«Agire con determinazione, ma farlo subito – ha detto in Aula –. Ci sono imprese distrutte due anni fa da mareggiate straordinarie che non hanno ancora ricevuto un euro e che oggi sono state colpite di nuovo dal ciclone Harry».

Secondo De Luca, il rischio è che le risorse restino bloccate nei meandri burocratici, mentre imprese e lavoratori non possono permettersi mesi o anni di attesa.

Il M5S ha anche denunciato:

l’inadeguatezza dei fondi statali stanziati da Roma

la scarsa copertura mediatica nazionale dei danni subiti dalla Sicilia

la necessità di rivedere le priorità infrastrutturali, puntando prima sulla messa in sicurezza del territorio

Il caso Vicari e la cabina di regia

Non è mancata la polemica politica sulla nomina di Simona Vicari a coordinatrice della cabina di regia per l’emergenza ciclone Harry.

De Luca ha parlato di scelta «inopportuna», ricordando le pendenze giudiziarie dell’ex parlamentare e sottolineando come gli incarichi precedenti non abbiano prodotto risultati considerati soddisfacenti.

Tra emergenza e credibilità

Il punto, al netto delle polemiche, resta uno: la credibilità delle istituzioni si misura sui tempi, non sugli annunci.

Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé coste scomparse, attività distrutte, comunità ferite. Ora la Regione promette strumenti straordinari. Toccherà ai prossimi mesi dire se saranno davvero all’altezza di un’emergenza che, per molti, non è ancora finita.

PELLEGRINO. "Siamo soddisfatti della rapida approvazione del disegno di legge per dare prime risposte ai danni causati dagli eventi meteorologici estremi dei giorni scorsi. Un provvedimento urgente, necessario, che dimostra attenzione concreta alle comunità colpite, alle famiglie e alle imprese. Ringraziamo il Presidente Schifani per la rapidità e la sensibilità con cui sta seguendo ogni emergenza — dal ciclone Harry alla frana di Niscemi — e la Protezione civile, che sul campo sta garantendo assistenza immediata alle famiglie e ai territori in difficoltà. Sappiamo bene che questi sono solo primi stanziamenti urgenti e il nostro impegno è quello di lavorare per nuove risorse ad ogni livello e perché i soldi arrivino dove servono, senza ritardi.” Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana.



