Parco eolico Med Wind: il gruppo Movimento per le Egadi soddisfatto per il tavolo tecnico

27/01/2026 14:20:00

Il gruppo di maggioranza Movimento per le Egadi – Pagoto sindaco esprime soddisfazione per l’insediamento del tavolo tecnico permanente sul progetto del Parco eolico offshore Med Wind, avviato dall’Amministrazione comunale con la società proponente Renexia.

«Si tratta di un primo risultato importante», afferma la maggioranza, sottolineando come il confronto diretto con i vertici della società consenta «di disporre di tutti gli strumenti necessari per una valutazione ponderata e informata» sulle possibili ricadute del progetto sull’arcipelago delle Egadi.

Secondo quanto riferito dal gruppo consiliare, in passato il Comune di Favignana non avrebbe presentato osservazioni agli organi ministeriali competenti, «nonostante il progetto, pur essendo esterno al territorio comunale, interessi direttamente o indirettamente le isole».

La partecipazione agli incontri con il soggetto proponente, precisano, «non equivale ad un atteggiamento di apertura incondizionata», ma rappresenta «la volontà di comprendere se i benefici prospettati siano reali e compatibili con la tutela ambientale».

«La strada è lunga e il tempo è poco – conclude la maggioranza – ma l’obiettivo resta quello di difendere il territorio attraverso scelte basate su informazioni complete e valutazioni responsabili».



