Se ne sono andati: Gerardi Castilletti (59), Mario Lipari (78). Giuseppe Brignone (82)

27/01/2026 10:14:00

È venuto a mancare Gerard Castilletti, all’età di 59 anni.

Nato il 17 febbraio 1966 in Algeria, residente a Mazara del Vallo, Gerard Castilletti si è spento il 25 gennaio 2026 a Castelvetrano. La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone, dove familiari e amici possono rendergli l’ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11:00 nella Parrocchia Madonna del Paradiso. Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

Si è spento a Mazara del Vallo, all’età di 78 anni Mario Lipari. Era nato a Mazara il 9 marzo 1947 e qui, il 26 gennaio 2026, ha concluso il suo cammino terreno.

Per chi desiderasse rivolgergli un ultimo saluto, la camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.

Le esequie saranno celebrate oggi, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 15:00 presso la Parrocchia Cristo Re. l termine della cerimonia, Mario Lipari sarà accompagnato nel suo ultimo viaggio verso il Cimitero di Mazara del Vallo per la tumulazione.

Si è spento a Latina, all’età di 82 anni, Giuseppe Brignone. Nato a Pantelleria il 13 marzo 1943, Giuseppe ha concluso il suo cammino terreno il 26 gennaio 2026.

Per chi volesse rendergli omaggio, la camera ardente è allestita presso l’Ospedale Civile Santa Maria Goretti di Latina.

Le esequie saranno celebrate oggi, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 15:00 presso la Chiesa Maria Madre della Chiesa ad Aprilia. Al termine della cerimonia, Giuseppe Brignone sarà accompagnato nel suo ultimo viaggio verso il Cimitero di Aprilia per la tumulazione.