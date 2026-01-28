Campobello di Mazara al voto, i fronti politici in movimento

28/01/2026 06:00:00

Campobello di Mazara è chiamata al voto in primavera. Una disamina di quello che si muove la fa Giusy Grimaudo, che parla di dinamiche infuocate, a cominciare dalla questione di Forza Italia, esplosa dopo pochi mesi dal congresso comunale.

Da una parte l’amministrazione uscente, guidata dal sindaco Castiglione al suo secondo mandato, in attesa dell’approvazione del terzo mandato, che gli consentirebbe di giocarsi la tornata elettorale.

Il gruppo del sindaco

Accanto a Castiglione ci sono, secondo Grimaudo, Fratelli d’Italia, Udc, gruppi civici, Democrazia e Libertà. Dall’altra, si è concretizzato un fronte unito, formato in prevalenza da gruppi civici come Campobello Nuova, Cambiamenti, il gruppo civico Noi.

Nello specifico, i movimenti Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I. e Generazione Futura avevano già comunicato l’avvio di un percorso di condivisione e inclusione politico-sociale, aperto ad ulteriori movimenti civici, politici, associazioni e società civile che intenderanno partecipare alla vita politica campobellese.

È un mix politico. Ci sono poi i fuoriusciti da Forza Italia che hanno fondato Azzurri per Campobello, gruppo di riferimento dell’onorevole Stefano Pellegrino.

Cosa si muove

Un altro fronte è costituito da Forza Italia, Alternativa Civica, Campobello 5.0 e Orizzonti Comuni. Pare sia, secondo Grimaudo, un fronte che indebolisce gli uscenti. Una Forza Italia, però, che si è spaccata e che affronterà la competizione con un braccio di ferro.

FI, Mauceri dà il benvenuto a Mangiaracina

Il segretario comunale di Forza Italia ha accolto Daniele Mangiaracina in coalizione “Rinascita Campobellese” (Forza Italia – Alternativa Civica – Campobello 5.0 – Orizzonti Comuni). Si tratta dell’ex sindaco di Campobello dal 2000 al 2005.

Nel documento si legge: “La sua esperienza amministrativa rappresenta un valore aggiunto nel percorso di costruzione di un’alternativa all’attuale amministrazione comunale, per cui lo stesso assumerà il ruolo di coordinatore della coalizione al fine di contribuire in modo significativo alla conduzione del dialogo con le altre forze politiche, le realtà civiche e i cittadini che condividono l’esigenza di un cambiamento. Siamo entusiasti di averti con noi e di condividere il nostro impegno per il futuro del nostro paese. La tua adesione è un importante riconoscimento del nostro lavoro e della nostra visione per una Campobello più forte e più giusta. Siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza e portare avanti i valori che ci stanno a cuore”.

Le associazioni

Generazione Futura Lab, Passaparola, Equamente e Dimensione Donna presenteranno alla città una serie di iniziative da inserire nel programma elettorale della coalizione di cui fanno parte.

Le associazioni indicano una visione chiara del ruolo del Municipio: “dovrà diventare il punto di riferimento per la risoluzione di ogni esigenza dei cittadini. In questa prospettiva, il personale comunale dovrà essere messo nelle condizioni di rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa, mentre gli atti dovranno garantire la massima trasparenza, divulgazione ed efficacia, nel pieno rispetto della legge. I cittadini, aggiungono, dovranno poter accedere liberamente agli uffici comunali, trovando collaborazione, spirito di servizio e gentilezza, considerata un requisito essenziale nel rapporto con il pubblico”.



