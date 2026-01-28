Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
28/01/2026 17:00:00

Favignana. Salvato uomo colpito da infarto a 35 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/favignana-salvato-uomo-colpito-da-infarto-a-35-anni-450.jpg

Un intervento di emergenza riuscito, che racconta una storia di buona sanità e di integrazione efficace tra ospedale e territorio. È accaduto ieri a Favignana, dove un giovane di 35 anni, residente a Trapani e sull’isola per motivi di lavoro, è stato salvato dopo essere stato colpito da un infarto miocardico acuto e da un successivo arresto cardiaco.

L’uomo si è presentato intorno alle 14:30 al Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) lamentando un forte dolore toracico. È stato immediatamente preso in carico dai medici del PTE e della Continuità assistenziale. Attraverso un consulto in telemedicina con l’UTIC dell’Ospedale Sant’Antonio Abate, è stata confermata la diagnosi di infarto acuto.

 

L’arresto cardiaco e le manovre salvavita

 

Mentre si stavano predisponendo le procedure per il trasferimento urgente all’unità di emodinamica, il giovane è improvvisamente andato in arresto cardio-respiratorio. Decisiva la prontezza del personale sanitario presente: medici e infermiera hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, inclusa la defibrillazione, riuscendo a far ripartire il cuore del paziente.

Nel frattempo, sull’isola sono giunti il medico rianimatore e l’infermiere dell’elisoccorso del 118, che hanno raggiunto il PTE. Dopo la stabilizzazione, il paziente è stato trasferito con l’ambulanza elettrica del presidio fino all’elisuperficie e quindi trasportato in volo a Trapani.

 

L’intervento in emodinamica e il ricovero

 

Una volta arrivato all’ospedale Sant’Antonio Abate, il giovane è stato sottoposto a coronarografia presso l’Unità operativa di Emodinamica, con il posizionamento di stent coronarici. Le sue condizioni sono ora stabili e il paziente è fuori pericolo di vita; resterà ricoverato per alcuni giorni nel presidio ospedaliero del capoluogo.

 

Un esempio di sanità nelle isole minori

 

L’episodio evidenzia l’importanza dell’esperienza maturata dal personale medico e infermieristico operante nelle isole minori, considerata una vera garanzia di salute per il territorio. Allo stesso tempo, rappresenta un punto di forza per gli obiettivi dell’Asp, che puntano a potenziare e migliorare i servizi sanitari nelle aree disagiate, dove la tempestività degli interventi può fare la differenza tra la vita e la morte.











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata