Triscina. L’allarme di Italia Nostra dopo il ciclone Harry, “Spostate la fognatura dalla spiaggia”

Niscemi, la frana non si arresta: 4 chilometri di fronte, oltre 1.500 sfollati. I numeri

La frana di Niscemi continua a muoversi ed è ormai la più lunga d’Europa, con un fronte di circa 4 chilometri.Oltre 1.500 persone sono state sgomberate dalle loro abitazioni.Il fenomeno non è reversibile e impone scelte...