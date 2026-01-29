Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
29/01/2026 09:30:00

Triscina. L’allarme di Italia Nostra dopo il ciclone Harry, “Spostate la fognatura dalla spiaggia”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769675382-0-triscina-l-allarme-di-italia-nostra-dopo-il-ciclone-harry-spostate-la-fognatura-dalla-spiaggia.jpg

 Il passaggio del ciclone Harry ha lasciato ferite profonde sul litorale di Triscina, provocando un drastico abbassamento del livello dell’arenile che oggi mette a rischio la stabilità di recinzioni e abitazioni. Molte stradelle di accesso al mare risultano attualmente impraticabili a causa della furia delle onde.

 

Secondo i responsabili di Italia Nostra, Pietro Di Gregorio e Antonio Pellegrino, l’evento ha dimostrato l'estrema fragilità del progetto della fognatura in corso di realizzazione sulla spiaggia. L’associazione chiede con urgenza una variante al progetto per spostare le condotte lontano dalla battigia, onde evitare futuri disastri ambientali, anche a costo di prevedere più stazioni di sollevamento.

La nota sottolinea come il problema risieda nell'abusivismo edilizio post-1976, che ha sostituito il sistema naturale di dune protettive con un "muro di cemento". Per tale ragione, viele sollecitata l'elaborazione di un nuovo piano urbanistico che affronti il recupero e la gestione del territorio.











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata