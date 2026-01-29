Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
29/01/2026 11:11:00

Allacciato abusivamente alla rete elettrica, coltivava una serra di marijuana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769681532-0-allacciato-abusivamente-alla-rete-elettrica-coltivava-una-serra-di-marijuana.jpg

Allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, coltivava una serra indoor con oltre cento piante di marijuana. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un 43enne palermitano con le accuse di coltivazione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

 

L’uomo è stato fermato al termine di un’attività investigativa che ha portato i militari a eseguire una perquisizione nell’abitazione estiva, dove è stata scoperta una vera e propria serra indoor. All’interno sono state trovate 133 piante di cannabis indica, alte tra i 60 centimetri e un metro, coltivate grazie a potenti lampade tenute accese giorno e notte.

Proprio l’elevato consumo energetico ha insospettito i Carabinieri, che hanno avviato ulteriori accertamenti sul contatore elettrico. Dalle verifiche è emerso che l’immobile risultava allacciato abusivamente alla rete pubblica, configurando anche il reato di furto di corrente elettrica.

Tutte le piante sono state estirpate e distrutte. Il 43enne, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici per quantificare con precisione l’energia elettrica sottratta nel tempo.

 











