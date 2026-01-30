Sezioni
» Dalla Regione
30/01/2026 11:06:00

Edilizia scolastica, 10 milioni dalla Regione. Lavori anche in provincia di Trapani

C’è anche la provincia di Trapani tra i territori che beneficeranno dei nuovi fondi regionali per l’edilizia scolastica. La Regione Siciliana ha infatti dato il via libera a undici progetti di riqualificazione in tutta l’Isola, finanziati con oltre 10 milioni di euro del Programma Fesr 2021-2027.

 

Nel Trapanese l’intervento riguarda il Comune di Vita, dove è stato finanziato il progetto di adeguamento sismico della scuola primaria “Luigi Capuana”, per un importo di 1,3 milioni di euro. Un intervento mirato a migliorare la sicurezza strutturale dell’edificio e a garantire ambienti scolastici più adeguati per studenti e personale.

«Il governo regionale continua a investire per rendere le scuole siciliane più sicure, inclusive e moderne», ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, sottolineando come l’obiettivo sia migliorare la qualità degli spazi scolastici e rispondere alle nuove esigenze didattiche.

Gli interventi approvati interessano complessivamente undici Comuni in Sicilia, ma per il Trapanese quello di Vita rappresenta un tassello importante in un territorio dove il tema della sicurezza degli edifici scolastici resta centrale.









