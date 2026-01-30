La droga arriva a Mazara con un Panda proveniente dalla Calabria: tre arresti, un denunciato e oltre due chili sequestrati

30/01/2026 15:12:00

Importante operazione antidroga del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo che, nella giornata del 23 gennaio 2026, ha portato all’arresto di tre persone, alla denuncia di un quarto soggetto e al sequestro di oltre 2,3 chilogrammi di sostanze stupefacenti di vario tipo.

L’attività investigativa, avviata grazie a informazioni acquisite dagli agenti, ha consentito di individuare una Fiat Panda proveniente dalla Calabria che avrebbe dovuto consegnare un ingente quantitativo di cocaina in città. Nel primo pomeriggio, i poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi di un’abitazione di Mazara del Vallo.

Al momento dell’arrivo dell’auto e dell’incontro tra i due presunti “corrieri” calabresi e un soggetto mazarese, ritenuto il destinatario del carico, è scattato l’intervento della polizia. Il conducente e la passeggera della Fiat Panda sono apparsi subito nervosi e pallidi. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nel vano motore dell’autovettura, un involucro contenente cocaina per un peso complessivo di circa 1,060 chilogrammi. All’interno dell’abitacolo sono stati inoltre trovati 1,80 grammi di cocaina, 0,45 grammi di crack, nascosti in un porta lenti a contatto, e un proiettile calibro 7.65 Browning.

I due corrieri, entrambi originari di Reggio Calabria – un uomo incensurato e una donna con precedenti specifici – sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

Le perquisizioni sono poi proseguite nelle abitazioni dei soggetti coinvolti. A casa del primo mazarese sono stati trovati 73 grammi circa di hashish, motivo per cui l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Nell’abitazione di un secondo mazarese, invece, gli agenti hanno sequestrato 615 grammi di cocaina, circa 500 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish. Anche per lui è scattato l’arresto.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 2,3 chilogrammi di droga che, se immessi sul mercato, avrebbero potuto fruttare circa 200 mila euro.



