Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
31/01/2026 16:36:00

Repesa: “Andarsene da Trapani non è stata una scelta, ma un dovere. Ecco perchè"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/repesa-andarsene-da-trapani-non-e-stata-una-scelta-ma-un-dovere-ecco-perche-450.jpg

Jasmin Repesa rompe il silenzio. A settimane di distanza dal suo addio alla Trapani Shark, l’allenatore croato ha raccontato il suo punto di vista nel podcast Baseline, tracciando un bilancio amaro ma affettuoso del suo periodo a Trapani.

 

«Non è stata una scelta, è stato un dovere. Non c’erano alternative», afferma Repesa, riferendosi alle settimane caotiche che hanno preceduto la sua uscita di scena. «La situazione non permetteva di fare meglio, di andare avanti. Ho preso atto della realtà e me ne sono andato. Nessuno può negare gli investimenti del signor Antonini, così come le cose belle che abbiamo fatto. Ma quest’anno le cose sono andate diversamente. Forse per la situazione politica cittadina, non lo so. Ma non voglio parlare troppo di questo».

 

Nonostante tutto, Repesa conserva parole di affetto per Trapani e i suoi tifosi. «Un dispiacere enorme. Trapani è una città bellissima. C’era passione quotidiana, il basket si respirava ogni giorno. Eravamo la squadra più seguita anche in trasferta. È stata una grande esperienza, umana e sportiva».

 

 

Sulla stagione spezzata e sull’ambizione svanita, il coach non nasconde la delusione: «Sì, in estate si parlava anche di Scudetto. Poi, dopo il quarto di finale contro Reggio Emilia, è arrivata la penalizzazione di 4 punti. Una sorpresa per tutti. Da lì in poi non siamo più riusciti a essere gli stessi. Non voglio togliere meriti a Brescia, ma quel colpo ci ha tagliato le gambe».

 

Infine, un pensiero per i suoi ex giocatori: «Sono felicissimo che abbiano trovato squadra, e in club importanti. Non è scontato, a stagione in corso. Ma hanno lavorato duramente, con professionalità e dignità. Quando me ne sono andato, avevamo perso una sola partita. Non voglio commentare cosa sia successo dopo, ma so che quei ragazzi hanno fatto il massimo».

 

Una testimonianza sincera, quella di Repesa, che consegna un epilogo malinconico a un’avventura sportiva che aveva fatto sognare un’intera città.









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...