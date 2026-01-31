31 Gennaio: Trump e gli aerei in Canada, nuovi file su Epstein, riapre il valico di Rafah

31/01/2026 07:46:00

• Il mandato di Jerome Powell a capo della Fed scade a maggio, e Trump al suo posto ha nominato Kevin Warsh (il cui suocero è Ronald Lauder, miliardario e finanziatore del presidente)

• Trump ha revocato via social la certificazione «di tutti gli aerei costruiti in Canada», anche se non si sa bene cosa intenda. Negli Usa operano 5.425 velivoli canadesi, di privati o di compagnie aeree

• Cuba «cadrà entro l’anno», pronostica Trump (e intanto ventila la possibilità di imporre dazi ai Paesi che forniscono petrolio all’isola)

• Sono stati diffusi 3 milioni di nuovi file relativi al caso Epstein. Vi vengono menzionati Trump (3.200 volte), Bill Gates e Elon Musk

• Mosca ha precisato che la tregua mediata da Trump (che non è chiaro quando è iniziata) durerà solo fino a domani

• Pare che le università russe offrano agli studenti bocciati l’arruolamento per un anno come operatori di droni come modo per evitare l’espulsione

• Sono stati pubblicati alcuni audio delle telefonate ai soccorsi partite dal Le Constellation. In un’ora e mezza ne furono fatte 171

• Sulla Palermo-Agrigento le tre persone a bordo di un’ambulanza – un’anziana in dialisi e due oss – sono morte nello scontro del mezzo con un camion.

• Nella semifinale degli Asutralian Open Sinner ha perso contro Djoković, che ora deve affrontare Alcaraz

• Domani Israele riapre il valico di Rafah

• Mercoledì in Congo 200 persone sono morte nel crollo di una miniera di coltan

• I Paesi Bassi hanno un nuovo governo di minoranza guidato da Rob Jetten, 38 anni, il più giovane premier olandese di sempre

• All’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 i magistrati e il ministro Nordio hanno avuto parole dure gli uni verso gli altri, incuranti della presenza di Mattarella

• La Corte costituzionale ha stabilito che il processo Regeni riprenderà a febbraio

• Nella scuola della Spezia dove un alunno è morto accoltellato dal compagno ieri sono stati controllati con cani e metal detector 80 studenti (non è stato trovato niente)

• Deputati del centrosinistra hanno occupato la sala stampa della Camera per impedire la conferenza sulla remigrazione di Lega e CasaPound



• All’orale della maturità non si dovrà più discutere tutte le materie, ma solo quattro. E chi farà scena muta verrà bocciato

• Standard&Poor’s ha confermato il rating BBB+ dell’Italia e migliorato l’outlook a «positivo»

• Il segretario generale dell’Onu António Guterres dice che le Nazioni Unite sono vicine all’«imminente collasso finanziario»

• Dopo i rialzi dei giorni scorsi, l’oro ha perso il 6,5 per cento e l’argento il 18,8

• Un dirigente Rai ha detto che alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Mattarella farà qualcosa di «paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond». Ma è stato smentito e redarguito poco dopo

• A Napoli largo Maradona verrà ripulito da tutti i murales tranne quello del calciatore

• L’unico ristorante con 3 stelle del sud Italia, il Quattro Passi di Nerano, è stato chiuso dal tribunale per presunti abusi edilizi

• Sfilerà oggi pomeriggio a Torino il corteo nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna

• L’ultimo episodio di Falsissimo di Fabrizio Corona è stato rimosso da YouTube

• Ai playoff per gli ottavi di Champions l’Inter affronterà i norvegesi del Bodø Glimt, la Juventus il Galatasaray e l’Atalanta giocherà contro il Borussia Dortmund

• In Grecia il vaiolo ovino sta mettendo in difficoltà la produzione della feta

• Il Musée d’Orsay di Parigi ha acquisito il Portrait de l’artiste au chevalet di Gustave Caillebotte

• Jovanotti è stato nominato dal Quirinale Commendatore della Repubblica

• Nel 2025 gli italiani hanno comprato 3 milioni di libri in meno rispetto all’anno precedente

• Sono morti il regista portoghese João Canijo (68 anni), il critico musicale Angelo Foletto (76), la storica della Shoah Laura Fontana (61), il cantante statunitense Bryan Loren (58), il padre di Piero Pelù, Giovanni (98), il sopravvissuto alla strage di Portella della Ginestra Serafino Petta (94), l’attrice che interpretava la mamma di Kevin in Mamma, ho perso l’aereo Catherine O’Hara (71)



Titoli

Corriere della Sera: Trump su Kiev: / tregua di 7 giorni / Putin è d’accordo

la Repubblica: Kiev, la tregua del gelo

La Stampa: Trump: “Tregua del gelo / anche Putin è d’accordo”

Il Sole 24 Ore: Isee e aiuti alle Pmi: ecco il Dl Pnrr

Avvenire: Il responso su Gaza

Il Messaggero: Ucraina, la tregua del gelo

Il Giornale: Mascherine, Covid / e quei 13 milioni / Gli affari Cina-M5s

Leggo: «Niscemi è peggio del Vajont»

Qn: Referendum, ricorsi bocciati / Confermata la data di marzo

Il Fatto: Bongiorno&C: separare / parlamentari e avvocati

Libero: Olimpiadi, al Pd l’oro dei cretini

La Verità: Il gioielliere costretto a pagare / il danno biologico al rapinatore

Il Mattino: Mosca-Kiev, la tregua del gelo

il Quotidiano del Sud: Trump, la tregua del gelo

il manifesto: Il conto

Domani: Niscemi e i progetti mai finanziati / Musumeci nel mirino: «Si dimetta»



