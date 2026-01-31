Sezioni
Cronaca
31/01/2026 08:36:00

Svolta nell'omicidio del pastore di Partinico, fermato un uomo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/1769845203-0-svolta-nell-omicidio-del-pastore-di-partinico-fermato-un-uomo.jpg

È arrivato all’alba l’arresto che segna una svolta nell’inchiesta sull’uccisione di Vito La Puma (nella foto), il pastore di 73 anni trovato senza vita lo scorso 14 gennaio nelle campagne di Partinico, in contrada Principe. Gli agenti di polizia hanno eseguito il fermo di Francesco Lo Iacono, 47 anni, agricoltore del posto.

 

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Palermo. Nelle prossime ore si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla convalida del fermo.

Lo Iacono è stato arrestato nella sua abitazione di via Capuana, dove vive con il padre. Nei giorni precedenti, la casa era stata perquisita dagli investigatori, che avevano sequestrato materiale ritenuto utile alle indagini. Fin dalle prime fasi dell’inchiesta, il quarantasettenne era finito sotto la lente degli inquirenti: il furgone a lui riconducibile sarebbe stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza nella zona nel momento in cui sarebbero partiti gli spari.

 

Secondo la ricostruzione investigativa, La Puma sarebbe stato colpito più volte con un’arma da fuoco proprio all’ingresso del fondo agricolo riconducibile all’uomo arrestato. Gli inquirenti stanno ricostruendo un quadro di rapporti tesi tra la vittima e Lo Iacono, legati a vecchi dissidi per presunti furti di prodotti agricoli e per i danni causati dal passaggio del gregge sui terreni confinanti. Un conflitto che, per l’accusa, potrebbe essere degenerato fino alla violenza.

 

L’uomo, incensurato, ha sempre negato ogni responsabilità. Resta ancora un nodo centrale dell’inchiesta: l’arma del delitto non è stata trovata. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Davanti agli inquirenti, Francesco Lo Iacono si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’udienza di convalida del fermo è fissata per  oggi davanti al gip Walter Turturici. L’omicidio è avvenuto nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini.









