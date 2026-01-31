Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
31/01/2026 15:00:00

Politiche sociali, Giovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/politiche-sociali-giovanna-perricone-e-il-nuovo-garante-per-l-infanzia-e-l-adolescenza-450.jpg

Giovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. La nomina è stata approvata in giunta su proposta del presidente della Regione e assessore ad interim per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Renato Schifani. L’incarico ha una durata di cinque anni.


Perricone, palermitana, docente in quiescenza di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, di Psicologia pediatrica e Psicologia della disabilità, è stata anche presidente della Società italiana di psicologia pediatrica dal 2016 al 2022. Ricopre attualmente analogo incarico per il Comune di Palermo.


Nel corso della stessa riunione, la giunta, su proposta dell’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha nominato Alessandra De Caro come Garante regionale per i diritti e i doveri culturali. De Caro, attualmente in pensione, è stata dirigente tecnico architetto dell’assessorato dei Beni culturali e direttore del Centro regionale per la progettazione e il restauro.


 









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...