Politiche sociali, Giovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza

31/01/2026 15:00:00

Giovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. La nomina è stata approvata in giunta su proposta del presidente della Regione e assessore ad interim per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Renato Schifani. L’incarico ha una durata di cinque anni.



Perricone, palermitana, docente in quiescenza di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, di Psicologia pediatrica e Psicologia della disabilità, è stata anche presidente della Società italiana di psicologia pediatrica dal 2016 al 2022. Ricopre attualmente analogo incarico per il Comune di Palermo.



Nel corso della stessa riunione, la giunta, su proposta dell’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha nominato Alessandra De Caro come Garante regionale per i diritti e i doveri culturali. De Caro, attualmente in pensione, è stata dirigente tecnico architetto dell’assessorato dei Beni culturali e direttore del Centro regionale per la progettazione e il restauro.







