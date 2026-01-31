Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
31/01/2026 18:30:00

Galvagno: "Il 12 febbraio riunione dei consigli regionali a Niscemi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/galvagno-il-12-febbraio-riunione-dei-consigli-regionali-a-niscemi-450.jpg

"Poche regioni d’Italia hanno compreso davvero quello che è accaduto in Sicilia e per questo ho voluto invitare i presidenti dei Consigli regionali a Niscemi. In quella occasione  parleremo degli sfollati, degli agricoltori, dei pescatori, dei balneari, degli imprenditori tutti, delle necessità dei cittadini oltre che delle infrastrutture da ripristinare e delle misure straordinarie adottare", lo ha detto il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, anticipando la notizia agli agricoltori della Piana di Catania che ha incontrato oggi a Sferro, frazione di Paternò.

 

La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome si riunirà in seduta plenaria giovedì 12 febbraio a Niscemi secondo quanto stabilito a Roma nel corso di un incontro tra il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio e della Conferenza delle Assemblee legislative. 
"Non sarà una riunione di forma ma di sostanza. Oltre a rappresentare tutta la nostra doverosa vicinanza, vogliamo fornire ogni supporto necessario alla Sicilia in questo momento così drammatico", ha detto il presidente Aurigemma accogliendo l'invito formulato da Galvagno.

 

"Desidero ringraziare il presidente Aurigemma per la sensibilità che ha mostrato accogliendo immediatamente la mia istanza. 
Dopo l'indifferenza mediatica dei primi giorni vogliamo, infatti, che il livello di attenzione aumenti ulteriormente, per questo i rappresentanti dei cittadini di tutta Italia devono avere piena conoscenza di quanto sta accadendo nella nostra Isola che, lo ricordo, è parte rilevante dell'Europa", ha concluso Galvagno.









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...