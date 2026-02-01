Sezioni
Cittadinanza
01/02/2026 10:01:00

Marsala ancora al buio: lungomare senza luci e blackout nella zona sud

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-02-2026/1769936690-0-marsala-ancora-al-buio-lungomare-senza-luci-e-blackout-nella-zona-sud.jpg

Ancora problemi di illuminazione pubblica a Marsala. Ieri sera diverse luci erano spente sul lungomare, nel tratto compreso tra il Monumento ai Mille e via Scipione l’Africano, una delle aree più frequentate della città, soprattutto nelle ore serali.

 

Tutta la zona al buio. Però la fontana tricolore era accesa, un bel controsenso. 

 

Non si tratta di un episodio isolato. Da tempo, infatti, zone intere della città restano al buio, a rotazione e senza una spiegazione chiara. Una situazione che va oltre il semplice problema di decoro urbano e che incide direttamente sulla sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, oltre a creare disagi ai residenti.

 

Nel frattempo, continui blackout vengono segnalati da giorni nella zona sud di Marsala, dove l’erogazione dell’energia elettrica risulta instabile, con interruzioni ripetute che stanno causando disagi a famiglie e attività commerciali.

Tra illuminazione pubblica che non funziona e corrente che va e viene, Marsala si ritrova ancora una volta a fare i conti con servizi essenziali a singhiozzo, in una fase già complicata per viabilità e condizioni meteo.









