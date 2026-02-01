Sezioni
01/02/2026 20:00:00

Maltempo, domani Schifani riceve Tajani con delegazione Farnesina a Palazzo d'Orléans 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-02-2026/maltempo-domani-schifani-riceve-tajani-con-delegazione-farnesina-a-palazzo-d-orleans-450.jpg

Domani, lunedì 2 febbraio, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riceverà a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, assieme a una delegazione composta dai vertici di Ice, Simest, Sace  e Cassa depositi e prestiti.

 

A seguito degli eventi calamitosi che hanno gravemente colpito la Sicilia nei giorni scorsi, la Farnesina sta infatti coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, volto a compensare i danni subiti e favorire una pronta ripresa dell’attività verso l’estero.

 

La delegazione, nella Sala Alessi, incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti alle imprese dei territori colpiti.

 

A seguire alle 11.30, nella Sala Maria Mattarella, Schifani e Tajani terranno una conferenza stampa.









