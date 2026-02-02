Marsala, fognatura a cielo aperto in via Istria: “Da sei anni con liquami e cattivi odori"

02/02/2026 13:03:00

A Marsala da oltre sei anni una fuoriuscita di acqua fognaria invade regolarmente la via Istria, al lotto 12, trasformando una normale arteria residenziale in una sorta di fogna a cielo aperto. Una situazione che i residenti definiscono ormai insostenibile e che solleva serie preoccupazioni sul piano igienico-sanitario.

L’acqua sporca ristagna sull’asfalto, sprigiona forti miasmi e attira insetti, soprattutto nei mesi più caldi. «Viviamo tra la puzza della fognatura e sciami di insetti – raccontano alcuni abitanti della zona –. Abbiamo paura per la nostra salute, così si rischia davvero di prendere delle malattie».

Secondo quanto riferito dai residenti, il problema sarebbe stato segnalato più volte nel corso degli anni, senza però che si sia arrivati a una soluzione definitiva. Interventi tampone, se ci sono stati, non hanno risolto la causa del guasto, che continua a ripresentarsi ciclicamente.

«Non è possibile che nel 2026 ci siano ancora strade con scarichi fognari che finiscono in mezzo alla carreggiata – dicono –. Qui ci sono famiglie, anziani, bambini. Chiediamo solo di poter vivere in condizioni dignitose».

Oltre al disagio quotidiano, la situazione comporta anche un rischio ambientale e un potenziale danno alla rete stradale, già compromessa dalla continua presenza di liquami.

I cittadini di via Istria, lotto 12, lanciano dunque un appello al Comune di Marsala e agli enti competenti affinché si intervenga con urgenza e in modo strutturale: «Non chiediamo miracoli, ma una soluzione definitiva. Sei anni sono più che sufficienti». Un problema di decoro urbano e salute pubblica che non può più essere ignorato.

