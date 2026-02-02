Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
02/02/2026 13:03:00

Marsala, fognatura a cielo aperto in via Istria: “Da sei anni con liquami e cattivi odori"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770033827-0-marsala-fognatura-a-cielo-aperto-in-via-istria-da-sei-anni-con-liquami-e-cattivi-odori.png

A Marsala da oltre sei anni una fuoriuscita di acqua fognaria invade regolarmente la via Istria,  al lotto 12, trasformando una normale arteria residenziale in una sorta di fogna a cielo aperto. Una situazione che i residenti definiscono ormai insostenibile e che solleva serie preoccupazioni sul piano igienico-sanitario.

 

L’acqua sporca ristagna sull’asfalto, sprigiona forti miasmi e attira insetti, soprattutto nei mesi più caldi. «Viviamo tra la puzza della fognatura e sciami di insetti – raccontano alcuni abitanti della zona –. Abbiamo paura per la nostra salute, così si rischia davvero di prendere delle malattie».

 

Secondo quanto riferito dai residenti, il problema sarebbe stato segnalato più volte nel corso degli anni, senza però che si sia arrivati a una soluzione definitiva. Interventi tampone, se ci sono stati, non hanno risolto la causa del guasto, che continua a ripresentarsi ciclicamente.

 

«Non è possibile che nel 2026 ci siano ancora strade con scarichi fognari che finiscono in mezzo alla carreggiata – dicono –. Qui ci sono famiglie, anziani, bambini. Chiediamo solo di poter vivere in condizioni dignitose».

 

Oltre al disagio quotidiano, la situazione comporta anche un rischio ambientale e un potenziale danno alla rete stradale, già compromessa dalla continua presenza di liquami.

I cittadini di via Istria, lotto 12, lanciano dunque un appello al Comune di Marsala e agli enti competenti affinché si intervenga con urgenza e in modo strutturale: «Non chiediamo miracoli, ma una soluzione definitiva. Sei anni sono più che sufficienti». Un problema di decoro urbano e salute pubblica che non può più essere ignorato.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 28/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata