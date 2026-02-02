Castelvetrano, PalmosaFest: Fabio Stassi presenta “Bebelplatz” all’ex convento dei Minimi

02/02/2026 09:03:00

Sabato 7 febbraio, a partire dalle 18, l’ex convento dei Minimi di Castelvetrano ospita il quarto incontro del PalmosaFest. Protagonista sarà Fabio Stassi, che presenterà “Bebelplatz. La notte dei libri bruciati” (Sellerio), finalista all’ultima edizione del Premio Campiello.

Il dialogo e gli ospiti

Con l’autore dialogherà Jana Cardinale, direttrice culturale della rassegna. Introduce Vincenzo Di Stefano. Ospite della serata l’attore Fabrizio Ferracane, che leggerà brani del libro accompagnato al pianoforte da Peppe Patti. Le canzoni saranno interpretate da Maria Etiopia, con l’accompagnamento musicale di Vito Giammarinaro.

Il libro: dalla Berlino del 1933 alle guerre di oggi

“Bebelplatz” parte dal 10 maggio 1933, quando a Berlino migliaia di libri vennero dati alle fiamme, e arriva ai conflitti contemporanei. Stassi attraversa i luoghi dei roghi di libri, ricostruisce censure e saccheggi di biblioteche, riflette sul ruolo della cultura in tempo di guerra e compone un atlante della letteratura “dannosa e indesiderata”. Un’idea attraversa il libro: la ribellione si impara leggendo e ogni lettore, per qualunque potere, resta una minaccia.

Arte e comunità

Durante l’incontro è prevista anche un’esposizione di opere della pittrice Giusy Pennelli. Il PalmosaFest è diretto artisticamente da Bia Cusumano ed è organizzato dall’associazione Palmosa-Kore e dal Comune di Castelvetrano, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) nell’ambito del bando “Città che legge”. Il progetto “Trame narrative” è coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani.

Scuola e tema dell’edizione

Il festival è abilitato ai percorsi scuola-lavoro per gli studenti del triennio grazie alla convenzione con il Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo”. La quarta edizione, dal tema “Tra i nodi del dolore, la luce delle parole”, è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana scomparsa nel 2024.

Informazioni utili

Quando: sabato 7 febbraio, ore 18

Dove: ex convento dei Minimi, Castelvetrano

Evento: PalmosaFest – incontro con Fabio Stassi

Ingresso: libero



