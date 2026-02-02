Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
02/02/2026 09:03:00

Castelvetrano, PalmosaFest: Fabio Stassi presenta “Bebelplatz” all’ex convento dei Minimi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770019902-0-castelvetrano-palmosafest-fabio-stassi-presenta-bebelplatz-all-ex-convento-dei-minimi.jpg

Sabato 7 febbraio, a partire dalle 18, l’ex convento dei Minimi di Castelvetrano ospita il quarto incontro del PalmosaFest. Protagonista sarà Fabio Stassi, che presenterà “Bebelplatz. La notte dei libri bruciati” (Sellerio), finalista all’ultima edizione del Premio Campiello.

Il dialogo e gli ospiti

Con l’autore dialogherà Jana Cardinale, direttrice culturale della rassegna. Introduce Vincenzo Di Stefano. Ospite della serata l’attore Fabrizio Ferracane, che leggerà brani del libro accompagnato al pianoforte da Peppe Patti. Le canzoni saranno interpretate da Maria Etiopia, con l’accompagnamento musicale di Vito Giammarinaro.

Il libro: dalla Berlino del 1933 alle guerre di oggi

“Bebelplatz” parte dal 10 maggio 1933, quando a Berlino migliaia di libri vennero dati alle fiamme, e arriva ai conflitti contemporanei. Stassi attraversa i luoghi dei roghi di libri, ricostruisce censure e saccheggi di biblioteche, riflette sul ruolo della cultura in tempo di guerra e compone un atlante della letteratura “dannosa e indesiderata”. Un’idea attraversa il libro: la ribellione si impara leggendo e ogni lettore, per qualunque potere, resta una minaccia.

Arte e comunità

Durante l’incontro è prevista anche un’esposizione di opere della pittrice Giusy Pennelli. Il PalmosaFest è diretto artisticamente da Bia Cusumano ed è organizzato dall’associazione Palmosa-Kore e dal Comune di Castelvetrano, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) nell’ambito del bando “Città che legge”. Il progetto “Trame narrative” è coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani.

Scuola e tema dell’edizione

Il festival è abilitato ai percorsi scuola-lavoro per gli studenti del triennio grazie alla convenzione con il Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo”. La quarta edizione, dal tema “Tra i nodi del dolore, la luce delle parole”, è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana scomparsa nel 2024.

Informazioni utili

Quando: sabato 7 febbraio, ore 18
Dove: ex convento dei Minimi, Castelvetrano
Evento: PalmosaFest – incontro con Fabio Stassi
Ingresso: libero









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...