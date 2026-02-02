Sezioni
Cultura
02/02/2026 00:20:00

 Lilibeo, visite guidate invernali nei tre siti urbani: aperture ogni weekend

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-02-2026/lilibeo-visite-guidate-invernali-nei-tre-siti-urbani-aperture-ogni-weekend-450.png

Continuano anche con gli orari invernali le aperture dei tre siti urbani del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala a Marsala, con visite guidate ogni weekend a cura degli archeologi di ArcheOfficina.

 

Si tratta di tre luoghi di grande valore storico e archeologico, resi ancora più accessibili grazie a percorsi didattici pensati per il pubblico.

La Chiesa di Santa Maria della Grotta, chiesa rupestre barocca immersa nelle antiche latomie romane, custodisce affreschi medievali ed è considerata uno dei gioielli meno conosciuti della città.
La Latomia dei Niccolini, antica cava romana poi utilizzata come cimitero dalla prima comunità cristiana, racconta un passaggio cruciale tra il III e il IV secolo d.C. ed è oggi inserita nel giardino del convento dei Padri Agostiniani.
L’Ipogeo di Crispia Salvia è una camera funeraria ipogea di età romana (II-III secolo d.C.), con affreschi funerari ben conservati e un’iscrizione dedicata alla defunta.

Il biglietto singolo ha un costo di 5 euro (ridotto 3,50 euro per under 18 e studenti under 26). È disponibile anche un ticket cumulativo per i tre siti a 12 euro (ridotto 7 euro).

 

Orari e visite

  • Sabato: dalle 15 alle 18
  • Domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Le visite guidate si svolgono ogni ora, fino a un’ora prima della chiusura. È inoltre possibile organizzare visite su appuntamento in altri giorni e orari.

 

La prenotazione è consigliata:



