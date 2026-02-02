A Mazara apre la nuova sede dell'Urp

02/02/2026 23:05:00

Martedì 3 febbraio sarà aperta la nuova sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mazara del Vallo, che è ubicata nei locali comunali di via Carmine n. 6 adiacenti l'Aula Consiliare.

Alle ore 9 sarà scoperta la targa collocata all'ingresso dell'Urp con la presenza del sindaco Salvatore Quinci e dell'assessore comunale alla Partecipazione e Innovazione Gianfranco Casale. Seguirà una breve presentazione delle attività e del personale incaricato della gestione del servizio che sarà coordinato dal funzionario comunale, dottoressa Angela Curia.

L'apertura al pubblico avverrà poi a partire dal 4 febbraio: il lunedì dalle ore 15 alle ore 17 ed il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.

L'Urp è realizzato in attuazione in attuazione della legge n. 150 del 7/6/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 422 del 21/9/2001, della direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 7/2/2002, del D.lgs. 33/2013 (trasparenza) del CAD –

Codice dell’Amministrazione Digitale D.lgs. 82/2005 e ss.mm. nonché del PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione PA.

"Nell'epoca del digitale - sottolinea l'assessore Gianfranco Casale - il Comune apre un ufficio fisico di relazioni con il pubblico. Una scelta apparentemente in controtendenza ma che vuole dare risalto al contatto diretto tra cittadini ed Ente al fine di orientare l'utenza nel complesso labirinto dei servizi Comunali e raccogliere al meglio le informazioni e le segnalazioni per migliorare le criticità degli Uffici. Uno spazio che faciliterà la conoscenza e l'uso degli strumenti digitali implementati negli ultimi mesi grazie ai finanziamenti Pnrr e Agenda Urbana".







