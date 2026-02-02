Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
02/02/2026 23:05:00

A Mazara apre la nuova sede dell'Urp

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770066369-0-a-mazara-apre-la-nuova-sede-dell-urp.jpg

Martedì 3 febbraio sarà aperta la nuova sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mazara del Vallo, che è ubicata nei locali comunali di via Carmine n. 6 adiacenti l'Aula Consiliare.

 

Alle ore 9 sarà scoperta la targa collocata all'ingresso dell'Urp con la presenza del sindaco Salvatore Quinci e dell'assessore comunale alla Partecipazione e Innovazione Gianfranco Casale. Seguirà una breve presentazione delle attività e del personale incaricato della gestione del servizio che sarà coordinato dal funzionario comunale, dottoressa Angela Curia. 

 

L'apertura al pubblico avverrà poi a partire dal 4 febbraio: il lunedì dalle ore 15 alle ore 17 ed il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.

 

L'Urp è realizzato in attuazione in attuazione della legge n. 150 del 7/6/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 422 del 21/9/2001, della direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 7/2/2002, del D.lgs. 33/2013 (trasparenza) del CAD – 

Codice dell’Amministrazione Digitale D.lgs. 82/2005 e ss.mm. nonché del PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione PA.

 

"Nell'epoca del digitale - sottolinea l'assessore Gianfranco Casale -  il Comune apre un ufficio fisico di relazioni con il pubblico. Una scelta apparentemente in controtendenza ma che vuole dare risalto al contatto diretto tra cittadini ed Ente al fine di orientare l'utenza nel complesso labirinto dei servizi Comunali e raccogliere al meglio le informazioni e le segnalazioni per migliorare le criticità degli Uffici. Uno spazio che faciliterà la conoscenza e l'uso degli strumenti digitali implementati negli ultimi mesi grazie ai finanziamenti Pnrr e Agenda Urbana".


 



Dai Comuni | 2026-02-02 23:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/a-mazara-apre-la-nuova-sede-dell-urp-250.jpg

A Mazara apre la nuova sede dell'Urp

Martedì 3 febbraio sarà aperta la nuova sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mazara del Vallo, che è ubicata nei locali comunali di via Carmine n. 6 adiacenti l'Aula Consiliare. Alle ore 9...







Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo