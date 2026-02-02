Meteo Sicilia. Dopo giorni di pioggia arriva la tregua

02/02/2026 07:00:00

Dopo settimane segnate da pioggia, freddo e vento, la Sicilia apre febbraio con una parentesi meteorologica decisamente più mite. Oggi, lunedì 2 febbraio sarà una giornata nel complesso stabile, con condizioni meteo generalmente buone su gran parte dell’Isola e temperature in sensibile aumento.

Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso per l’intero arco della giornata. Solo lungo il versante tirrenico potranno persistere, tra la notte e le prime ore del mattino, residui fenomeni sparsi, destinati comunque a esaurirsi rapidamente con il passare delle ore.

Temperature in aumento e aria più calda

Le temperature sono previste in aumento sia nei valori minimi che massimi, favorendo un clima decisamente più gradevole rispetto ai giorni precedenti. Dal pomeriggio lo Stretto di Messina diventerà la porta d’ingresso dei venti di Scirocco, che inizieranno a trasportare aria più calda di origine subtropicale.

Nelle città siciliane si raggiungeranno facilmente i 18 gradi, mentre lungo la costa tirrenica, in particolare tra Barcellona Pozzo di Gotto e l’area nebroidea, le temperature potranno spingersi fino a 21-22 gradi, con una sensazione quasi primaverile.

Venti e mari

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con una tendenza al rinforzo in serata soprattutto nei settori occidentali dell’Isola.

Per quanto riguarda i mari, lo Ionio si manterrà poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno molto mossi, con moto ondoso in attenuazione fino a mosso nel corso della giornata.

Una tregua che durerà poco

Questa fase mite, però, ha già una scadenza. Mercoledì 4 febbraio, infatti, è atteso l’arrivo di un fronte freddo che farà ruotare i venti prima a Libeccio e poi a Ponente, riportando piogge e un deciso calo delle temperature. Un richiamo chiaro al fatto che l’inverno, nonostante l’anticipo di primavera, non è ancora finito.



