Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
04/02/2026 10:45:00

Truffa sui fondi agricoli europei: sequestrati oltre 58 mila euro a due coniugi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770198382-0-truffa-sui-fondi-agricoli-europei-sequestrati-oltre-58-mila-euro-a-due-coniugi.jpg

 I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 58mila euro, emesso dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di due coniugi del Palermitano indagati per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche.

 

Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese e condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria, nell’ambito dei controlli di polizia economico-finanziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia, originaria di Piana degli Albanesi, avrebbe aperto una partita IVA nel settore agricolo intestata alla moglie, procedendo successivamente alla fittizia trasformazione in impresa agricola di una ditta già esistente e riconducibile al marito, ma di fatto non più operativa. L’obiettivo sarebbe stato quello di ottenere indebitamente contributi europei finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), destinati a sostenere l’innovazione e la crescita del comparto agricolo.

 

Le indagini avrebbero inoltre accertato che i due non svolgevano alcuna reale attività agricola. Per dimostrare falsamente il possesso dei requisiti richiesti, avrebbero prodotto contratti di affitto di terreni risultati non autentici, poiché intestati a terze persone ignare. Documentazione che avrebbe consentito loro di apparire idonei agli occhi dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ente incaricato dei pagamenti.

Tra il 2022 e il 2023, i coniugi avrebbero così percepito i contributi sui propri conti correnti, che sarebbero stati svuotati in pochi giorni tramite bonifici e prelevamenti di contante.

 

Il sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria mira ora a recuperare integralmente le somme ottenute illecitamente, attraverso il blocco delle disponibilità finanziarie e, qualora necessario, anche dei beni mobili e immobili intestati agli indagati.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della Guardia di Finanza nel contrasto all’illecita percezione di fondi pubblici, a tutela di un utilizzo corretto e trasparente delle risorse nazionali ed europee, destinate a sostenere categorie realmente meritevoli, come quella degli agricoltori.

Resta fermo che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale degli indagati potrà essere definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.









Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...