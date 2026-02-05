L'addio di Buseto a Maria Zichichi Pampalone

Buseto Palizzolo perde una delle sue figure più amate e riconoscibili. È scomparsa Maria Zichichi Pampalone, donna colta, intraprendente, punto di riferimento per il mondo della scuola e del volontariato locale. Una presenza che ha segnato, in modo profondo e discreto, la vita civile e culturale del paese.
A ricordarla è la Pro Loco Buseto Palizzolo, che in un post carico di affetto la descrive sorridente, cordiale, sempre disponibile. Un ritratto che coincide con il ricordo condiviso da tutta la comunità busetana.
L’impegno per le donne e il territorio
Maria Zichichi Pampalone è stata la fondatrice della prima Consulta Comunale Femminile e, successivamente, della sezione locale del MO.I.CA.. Due esperienze che, operando in sinergia per molti anni, hanno contribuito in maniera decisiva all’emancipazione femminile e alla valorizzazione del ruolo della donna nella società, ben prima che questi temi entrassero stabilmente nel dibattito pubblico.
Scuola, tradizioni, comunità
Accanto all’impegno sociale, Maria ha lavorato a lungo nel mondo della scuola e ha collaborato con la Pro Loco in numerose iniziative dedicate alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Eventi, momenti di aggregazione, occasioni di convivialità che hanno rafforzato il senso di comunità e il legame con l’identità del territorio.
Dal suo archivio, la Pro Loco ha scelto alcune immagini del passato per ricordare una donna forte anche nella sofferenza che ha segnato gli ultimi anni della sua vita, senza mai intaccarne la dignità e la generosità.
