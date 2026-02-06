Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
06/02/2026 07:00:00

6 Febbraio: al via Milano - Cortina, decreto Sicurezza, Mediaset denuncia Corona

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/1770357896-0-6-febbraio-al-via-milano-cortina-decreto-sicurezza-mediaset-denuncia-corona.png

E' il 6 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Questa sera si inaugurano i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Novantacinque Paesi, tremila atleti, seimila guardie a scortare cinquanta capi di Stato
• A pranzo Mattarella ha mangiato lasagne con gli atleti. A cena, paccheri tricolori (e tristellati) con re, regine e capi di Stato
• Per la prima volta le azzurre dell’hockey hanno vinto una partita alle Olimpiadi. Hanno battuto la Francia 4 a 1
• Approvato il decreto Sicurezza. Ci sono il fermo di 12 ore (che il pm può annullare), la stretta sui coltelli (con multe per i genitori), e poi c’è uno scudo per non finire nel registro degli indagati
• Mediaset denuncia Corona e chiede 160 milioni per diffamazione e Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione
• Vannacci non si dimetterà dall’Europarlamento. Alla Camera i deputati Ziello, Sasso e Pozzolo hanno firmato un emendamento che chiede lo stop dell’invio di armi a Kiev
• Di passi in avanti sull’Ucraina, ad Abu Dhabi, se ne fanno pochi. Per ora c’è uno scambio di prigionieri. Ma Russia e Usa trattano sul nucleare. L’idea è di fare un nuovo accordo. Oggi l’incontro Usa-Iran
• Cuba è sul baratro di un collasso. E gli Stati Uniti continuano a minacciare di imporre dazi alle nazioni che tenteranno di aiutarla
• Nella notte gli Usa hanno attaccato un’imbarcazione nel Pacifico e hanno ucciso «due trafficanti di droga»
• Trump minaccia anche l’Iraq. È pronto a soffocare economicamente Baghdad se verrà rieletto Nuri al-Maliki
• Un gruppo di investitori in criptovalute hanno commissionato una statua di Trump ricoperta d’oro, alta quattro metri. È pronta ma mancano i soldi per pagarla
• L’ex ambasciatore negli Usa Mandelson rischia di far cadere il governo ma Starmer tira dritto. Dice di aver commesso un errore quando ha creduto alle sue bugie
• Epstein voleva creare un «pool genetico superiore», ingravidando le sue vittime e generando bambini geneticamente modificati (o clonati)
• Da ultimo, tra i molti report sulle difficoltà degli italiani, è emerso che il 20 per cento delle famiglie rischia l’impoverimento. Eppure ogni anno si spendono 157 miliardi nel gioco, 20 in fumo e 10 in maghi
• L’agenzia della Entrate ha scoperto 200 mila evasori. Di questi, 86 mila erano completamente sconosciuti al Fisco. In partenza 2,4 milioni di richiami
• L’Italia è seconda in Europa per Neet, ovvero per giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano
• La Bce ha lasciato i tassi invariati al 2 per cento
• All’ospedale di Padova i medici hanno rimosso un tumore di 14 centimetri dai polmoni di una bambina non ancora nata. Era così grande che le ha sposato il cuore nella parte destra del petto
• Referendum, stando ai sondaggi il sì è in leggero vantaggio, ma a decidere l’esito delle consultazioni sarà quel 45 per cento di italiani che non sa neanche se andrà a votare
• A Sarzana un uomo di 64 anni, per non essere sfrattato, s’è ammazzato


• In Francia un ragazzino di 14 anni ha pugnalato la sua prof perché gli aveva messo troppe note. La donna, 60 anni, è grave
• Jessica Moretti si difende. Dice che non vuole scappare da Crans-Montana e che su di lei si sono detto molte bugie, come quella della cassa
• Massimo Lovati, ex legale di Sempio, è finito a processo. L’accusa è di diffamazione ai danni dei legali di Alberto Stasi
• La famiglia uccisa dal monossido è morta per un indirizzo sbagliato. Hajdar, il figlio che aveva chiamato due ore prima il 118 per dire che stavano male, aveva invertito le ultime due cifre del civico
• Omicidio Bacchi, confermate in appello le condanne per Andrea Cangemi, Gaetano Lo Medico e Alessio Greco
• La preside di Caivano dovrà risarcire un docente precario con 16 mila euro. Lo aveva escluso dalle graduatorie perché aveva perso il diploma di laurea e si era presentato con la denuncia
• Coppa Italia, l’Atalanta è in semifinale. Ha battuto la Juve per 3 a 0
• Totti potrebbe tornare presto alla Roma. Lo ha fatto sapere Claudio Ranieri
• Buen Camino di Checco Zalone è il film più visto dell’era Cinetel. È stato visto da 9.369.241 spettatori. Il film più visto dagli italiani però resta Il dottor Živago (1965) con quasi 23 milioni
• Guglielmo Gatti, l’uomo che uccise e feci a pezzi i suoi zii nel 2005, è morto due anni fa in galera. E non lo sapeva nessuno. Neanche il suo avvocato
• Sono morti il professore di fisica e matematica Carlo Banfi (93 anni), il volto storico di 90° minuto Cesare Castellotti (86), la critica d’arte Blanche Marvin (100)

Titoli
Corriere della Sera: Sicurezza, ecco le misure
la Repubblica: La sicurezza della destra
La Stampa: Meloni: Aska, indignata coi giudici
Il Sole 24 Ore: Scoperti 200mila evasori totali nel 2025 / Iperammortamento senza vincolo Ue
Avvenire: Sicuri e corretti
Il Messaggero: Fermo preventivo e tutele agli agenti
Il Giornale: L’Italia è più sicura
Leggo: Sicurezza, arriva la stretta
Qn: Sicurezza, le nuove misure / Stretta su cortei e minori
Il Fatto: Ora ti arrestano pure / se non hai fatto niente
Libero: Più sicurezza, meno migranti
La Verità: Portuali anti green pass assolti / Fu lo Stato a forzare la mano
Il Mattino: Sicurezza, sì alle nuove regole
il Quotidiano del Sud: Ok al fermo preventivo / ma il pm può annullarlo
il manifesto: Più forte / ragazzi
Domani: Sport, speranza e geopolitica / Dietro i Giochi di Milano-Cortina









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...