6 Febbraio: al via Milano - Cortina, decreto Sicurezza, Mediaset denuncia Corona

06/02/2026 07:00:00

E' il 6 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Questa sera si inaugurano i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Novantacinque Paesi, tremila atleti, seimila guardie a scortare cinquanta capi di Stato

• A pranzo Mattarella ha mangiato lasagne con gli atleti. A cena, paccheri tricolori (e tristellati) con re, regine e capi di Stato

• Per la prima volta le azzurre dell’hockey hanno vinto una partita alle Olimpiadi. Hanno battuto la Francia 4 a 1

• Approvato il decreto Sicurezza. Ci sono il fermo di 12 ore (che il pm può annullare), la stretta sui coltelli (con multe per i genitori), e poi c’è uno scudo per non finire nel registro degli indagati

• Mediaset denuncia Corona e chiede 160 milioni per diffamazione e Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione

• Vannacci non si dimetterà dall’Europarlamento. Alla Camera i deputati Ziello, Sasso e Pozzolo hanno firmato un emendamento che chiede lo stop dell’invio di armi a Kiev

• Di passi in avanti sull’Ucraina, ad Abu Dhabi, se ne fanno pochi. Per ora c’è uno scambio di prigionieri. Ma Russia e Usa trattano sul nucleare. L’idea è di fare un nuovo accordo. Oggi l’incontro Usa-Iran

• Cuba è sul baratro di un collasso. E gli Stati Uniti continuano a minacciare di imporre dazi alle nazioni che tenteranno di aiutarla

• Nella notte gli Usa hanno attaccato un’imbarcazione nel Pacifico e hanno ucciso «due trafficanti di droga»

• Trump minaccia anche l’Iraq. È pronto a soffocare economicamente Baghdad se verrà rieletto Nuri al-Maliki

• Un gruppo di investitori in criptovalute hanno commissionato una statua di Trump ricoperta d’oro, alta quattro metri. È pronta ma mancano i soldi per pagarla

• L’ex ambasciatore negli Usa Mandelson rischia di far cadere il governo ma Starmer tira dritto. Dice di aver commesso un errore quando ha creduto alle sue bugie

• Epstein voleva creare un «pool genetico superiore», ingravidando le sue vittime e generando bambini geneticamente modificati (o clonati)

• Da ultimo, tra i molti report sulle difficoltà degli italiani, è emerso che il 20 per cento delle famiglie rischia l’impoverimento. Eppure ogni anno si spendono 157 miliardi nel gioco, 20 in fumo e 10 in maghi

• L’agenzia della Entrate ha scoperto 200 mila evasori. Di questi, 86 mila erano completamente sconosciuti al Fisco. In partenza 2,4 milioni di richiami

• L’Italia è seconda in Europa per Neet, ovvero per giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano

• La Bce ha lasciato i tassi invariati al 2 per cento

• All’ospedale di Padova i medici hanno rimosso un tumore di 14 centimetri dai polmoni di una bambina non ancora nata. Era così grande che le ha sposato il cuore nella parte destra del petto

• Referendum, stando ai sondaggi il sì è in leggero vantaggio, ma a decidere l’esito delle consultazioni sarà quel 45 per cento di italiani che non sa neanche se andrà a votare

• A Sarzana un uomo di 64 anni, per non essere sfrattato, s’è ammazzato



• In Francia un ragazzino di 14 anni ha pugnalato la sua prof perché gli aveva messo troppe note. La donna, 60 anni, è grave

• Jessica Moretti si difende. Dice che non vuole scappare da Crans-Montana e che su di lei si sono detto molte bugie, come quella della cassa

• Massimo Lovati, ex legale di Sempio, è finito a processo. L’accusa è di diffamazione ai danni dei legali di Alberto Stasi

• La famiglia uccisa dal monossido è morta per un indirizzo sbagliato. Hajdar, il figlio che aveva chiamato due ore prima il 118 per dire che stavano male, aveva invertito le ultime due cifre del civico

• Omicidio Bacchi, confermate in appello le condanne per Andrea Cangemi, Gaetano Lo Medico e Alessio Greco

• La preside di Caivano dovrà risarcire un docente precario con 16 mila euro. Lo aveva escluso dalle graduatorie perché aveva perso il diploma di laurea e si era presentato con la denuncia

• Coppa Italia, l’Atalanta è in semifinale. Ha battuto la Juve per 3 a 0

• Totti potrebbe tornare presto alla Roma. Lo ha fatto sapere Claudio Ranieri

• Buen Camino di Checco Zalone è il film più visto dell’era Cinetel. È stato visto da 9.369.241 spettatori. Il film più visto dagli italiani però resta Il dottor Živago (1965) con quasi 23 milioni

• Guglielmo Gatti, l’uomo che uccise e feci a pezzi i suoi zii nel 2005, è morto due anni fa in galera. E non lo sapeva nessuno. Neanche il suo avvocato

• Sono morti il professore di fisica e matematica Carlo Banfi (93 anni), il volto storico di 90° minuto Cesare Castellotti (86), la critica d’arte Blanche Marvin (100)



Titoli

Corriere della Sera: Sicurezza, ecco le misure

la Repubblica: La sicurezza della destra

La Stampa: Meloni: Aska, indignata coi giudici

Il Sole 24 Ore: Scoperti 200mila evasori totali nel 2025 / Iperammortamento senza vincolo Ue

Avvenire: Sicuri e corretti

Il Messaggero: Fermo preventivo e tutele agli agenti

Il Giornale: L’Italia è più sicura

Leggo: Sicurezza, arriva la stretta

Qn: Sicurezza, le nuove misure / Stretta su cortei e minori

Il Fatto: Ora ti arrestano pure / se non hai fatto niente

Libero: Più sicurezza, meno migranti

La Verità: Portuali anti green pass assolti / Fu lo Stato a forzare la mano

Il Mattino: Sicurezza, sì alle nuove regole

il Quotidiano del Sud: Ok al fermo preventivo / ma il pm può annullarlo

il manifesto: Più forte / ragazzi

Domani: Sport, speranza e geopolitica / Dietro i Giochi di Milano-Cortina



