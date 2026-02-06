Alcamo: al via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade

06/02/2026 14:00:00

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade urbane di particolare interesse per la circolazione ad Alcamo. L’intervento, affidato al Consorzio Stabile CONPAT S.c.a.r.l., ha un importo complessivo di 2,1 milioni di euro.

Il cantiere principale sarà allestito a Piazza della Repubblica, che fungerà da centro logistico per l’intero intervento, con un ruolo strategico sia funzionale sia sociale, ambientale ed economico.

“Interverremo su numerose strade fondamentali per la viabilità cittadina – dichiarano il sindaco Domenico Surdi e il vicesindaco con delega ai lavori e servizi pubblici Alberto Donato – Si tratta di lavori attesi dalla cittadinanza per rendere la circolazione più sicura e scorrevole”.

Gli interventi interesseranno, tra le altre, le seguenti vie: Corso VI Aprile (da Chiesa Sant’Oliva a Via Pia Opera Pastore), Via Opera Pastore, Via Fusinato, Via Maria Riposo, Via Ludovico Corrao (fino al primo tornante), Via Balatelle, Via Galileo Galilei, Via Francesco Crispi, Via Veneto (da Viale Europa a Corso VI Aprile), Via Jenner (da Viale Italia), Via Porta Palermo (da Piazza Bagolino al civico 68) e Piazza della Repubblica.

I lavori prevedono: scarifica della pavimentazione preesistente, messa in quota di pozzetti e basole, ripristino dello strato di usura con posa di conglomerato bituminoso, realizzazione di asfalto stampato plastificato per parcheggi e attraversamenti pedonali, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e pulitura dei marciapiedi di Corso VI Aprile. Particolare attenzione sarà riservata a Piazza della Repubblica, dove la pavimentazione sarà completamente rinnovata e verranno realizzate vasche di laminazione per contenere gli effetti delle piogge abbondanti, migliorando sicurezza e decoro dell’area.



