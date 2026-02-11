Allerta meteo a Trapani: salta il mercatino, ville chiuse e stop al cimitero

Il vento fa sul serio.
E Trapani corre ai ripari.
Dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per giovedì 12 febbraio, con venti fino a burrasca forte, possibili raffiche di tempesta, piogge intense e mareggiate, il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente per la tutela della sicurezza pubblica.
La parola d’ordine è prevenzione.
Cosa chiude
Per l’intera giornata di domani resteranno chiusi:
- Ville e giardini pubblici
- Cimitero comunale
Sospeso anche il mercato settimanale di Piazzale Ilio, che non si svolgerà.
Una decisione che incide sulla vita quotidiana della città, ma che punta a evitare rischi inutili in presenza di raffiche che potrebbero superare anche gli 80-90 km/h.
I divieti
L’ordinanza dispone inoltre il divieto di:
- accesso a moli, banchine, scogliere, spiagge e litorali esposti
- svolgimento di attività all’aperto sotto alberi, carichi sospesi o strutture esposte al vento
- transito nelle strade con alberature pericolanti, salvo emergenze e comprovate necessità
Particolare attenzione anche ai cantieri.
Cantieri sotto controllo
Obbligo per imprese e responsabili di verificare e mettere in sicurezza:
- ponteggi
- gru
- gazebo
- tende
- strutture temporanee
Il vento di maestrale non perdona leggerezze.
Attivato il COC
È stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali interventi.
Le raccomandazioni ai cittadini
Il Comune invita alla massima prudenza:
- evitare zone costiere e strade litoranee
- non sostare in aree verdi o alberate
- guidare con attenzione per possibili raffiche improvvise
- mettere in sicurezza oggetti e strutture su balconi e terrazze
La prudenza, in questi casi, non è allarmismo.
È responsabilità.