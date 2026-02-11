Sezioni
11/02/2026 18:43:00

Allerta meteo a Trapani: salta il mercatino, ville chiuse e stop al cimitero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/allerta-meteo-a-trapani-salta-il-mercatino-ville-chiuse-e-stop-al-cimitero-450.jpg

Il vento fa sul serio.
E Trapani corre ai ripari.

Dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per giovedì 12 febbraio, con venti fino a burrasca forte, possibili raffiche di tempesta, piogge intense e mareggiate, il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente per la tutela della sicurezza pubblica.

La parola d’ordine è prevenzione.

 

Cosa chiude

 

Per l’intera giornata di domani resteranno chiusi:

  • Ville e giardini pubblici
  • Cimitero comunale

Sospeso anche il mercato settimanale di Piazzale Ilio, che non si svolgerà.

Una decisione che incide sulla vita quotidiana della città, ma che punta a evitare rischi inutili in presenza di raffiche che potrebbero superare anche gli 80-90 km/h.

 

I divieti

 

L’ordinanza dispone inoltre il divieto di:

  • accesso a moli, banchine, scogliere, spiagge e litorali esposti
  • svolgimento di attività all’aperto sotto alberi, carichi sospesi o strutture esposte al vento
  • transito nelle strade con alberature pericolanti, salvo emergenze e comprovate necessità

Particolare attenzione anche ai cantieri.

 

Cantieri sotto controllo

 

Obbligo per imprese e responsabili di verificare e mettere in sicurezza:

  • ponteggi
  • gru
  • gazebo
  • tende
  • strutture temporanee

Il vento di maestrale non perdona leggerezze.

 

Attivato il COC

 

È stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali interventi.

 

Le raccomandazioni ai cittadini

 

Il Comune invita alla massima prudenza:

  • evitare zone costiere e strade litoranee
  • non sostare in aree verdi o alberate
  • guidare con attenzione per possibili raffiche improvvise
  • mettere in sicurezza oggetti e strutture su balconi e terrazze

La prudenza, in questi casi, non è allarmismo.
È responsabilità.

 









