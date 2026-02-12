Sezioni
Cultura

» Tempo libero
12/02/2026 10:46:00

Il Carnevale a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/carnevale-450.jpg

Carnevale a Trapani 2026, festa diffusa nei quartieri: eventi gratuiti per tutti
Trapani si prepara a vivere un Carnevale diffuso, pensato soprattutto per bambini e famiglie. Sabato 14 febbraio prende il via il programma promosso dal Comune con appuntamenti in diversi quartieri della città. Un’unica parola d’ordine: divertimento gratuito e accessibile a tutti.
Sabato 14 febbraio – Il via alla festa
Ore 10:00 – 13:00 | Villa Pepoli
Carnevale dei Bambini con sfilata
Un programma ricco dedicato ai più piccoli:
Show del Clown con giocoleria ed equilibrismo
Pioggia di bolle con giochi e balli
Mascotte a sorpresa
Gran sfilata delle mascherine
Palloncini per tutti i bambini
Una mattinata di allegria nel cuore della città.
Altri appuntamenti di sabato 14:
Ore 10:00 – 13:00 | Xitta
Ore 15:30 – 18:00 | Parrocchia San Giovanni Battista
Ore 16:00 – 19:00 | Villa Peppino Impastato
Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia Nostra Signora di Loreto
Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia SS. Salvatore
Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia San Pietro
Animazione, musica, balli e giochi in diversi quartieri per coinvolgere tutta la città.
Domenica 15 febbraio
Ore 10:00 – 13:00 | Villa Margherita
Parata degli artisti di strada
Trampolieri, giocolieri, clown, mascotte e tamburini trasformeranno la villa in un grande palcoscenico all’aperto.
Lunedì 16 febbraio
Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia San Giuseppe – Borgo Livio Bassi
Animazione, musica, balli e giochi dedicati a bambini e famiglie.
Martedì 17 febbraio – Gran finale
Ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00 | Villa Margherita
Luna Park di Carnevale
Gonfiabili
Zucchero filato
Pop corn
Face painting
Ore 16:00 – 19:00 | Parrocchia Madonna di Fatima
Animazione, musica, balli e giochi.
Un Carnevale itinerante che toccherà ogni angolo della città per riportare famiglie e bambini nelle piazze e nei quartieri.
Tutti gli eventi sono gratuiti.



