Marsala: Micari e Bartolo (Casa Riformista) a sostegno della candidata Patti

13/02/2026 06:00:00

A Marsala, in vista delle elezioni amministrative di maggio, la campagna elettorale entra nel vivo almeno per il centrosinistra. Il centrodestra marsalese, infatti, non ha ancora trovato una sintesi attorno a un candidato sindaco. Ieri, inoltre, si è consumato un vero e proprio terremoto politico con le dimissioni di tre assessori della giunta guidata da Massimo Grillo: Agate, Ingardia e Gerardi.

Sul fronte opposto, il centrosinistra ha da tempo puntato sulla candidatura di Andreana Patti. Gli incontri con i cittadini si susseguono da settimane, segnando un’intensificazione della campagna elettorale.

Nei giorni scorsi, ad alcuni appuntamenti pubblici sono intervenuti due esponenti di Casa Riformista: Pietro Bartolo, già medico di Lampedusa ed ex eurodeputato, e Fabrizio Micari, ex rettore dell’Università di Palermo ed esponente di Italia Viva. Entrambi stanno lavorando, insieme al consigliere comunale uscente Rino Passalacqua, alla costruzione di una lista a sostegno della Patti.

“Marsala è una città importante, la quinta città siciliana, e come Casa Riformista vogliamo essere presenti al meglio alle elezioni amministrative. Ho trovato una città in difficoltà rispetto al passato: troppe vetrine chiuse e problemi di sicurezza. Credo che abbia bisogno di un nuovo impulso e di nuove idee. Bisogna cambiare registro e modo di governare questa città che ha grandissime potenzialità”, ha dichiarato Micari alla nostra redazione, soffermandosi anche sul quadro regionale con un duro attacco al governo guidato da Renato Schifani.

“Siamo in presenza del peggior governo regionale della Sicilia. Non sta affrontando nessuna delle emergenze, dai rifiuti all’acqua, fino all’economia. Il centrosinistra vuole fare una proposta alternativa e cambiare il modo di gestire questa terra, finora amministrata con una logica clientelare. Bisogna mettere le persone giuste ai posti giusti e rilanciare la Sicilia, che ha grandi opportunità in diversi settori mortificati dall’attuale maggioranza”, ha aggiunto.

Così invece Pietro Bartolo: “In Casa Riformista ho ritrovato i valori che mi appartengono: solidarietà, accoglienza, rispetto dei diritti umani e contatto con la gente. Sono qui a Marsala per dare il mio contributo a questa formazione che sostiene Andreana Patti sindaca. Serve un cambiamento radicale: la città non ha ciò che dovrebbe avere. Ci sono le basi e la credibilità per garantire lo sviluppo che merita”.

Sulla stessa linea Rino Passalacqua: “Con Pietro Bartolo e Fabrizio Micari vogliamo dare una testimonianza forte dell’attenzione di Casa Riformista verso i territori periferici, visto che Marsala è stata messa ai margini in questi anni. Stiamo girando la città per spiegare quanto sia importante andare a votare: non si può affidare il governo di una città, di una Regione o di una Nazione a meno della metà degli aventi diritto. Vogliamo un’amministrazione fondata su qualità, competenza ed etica, valori che sono stati troppo spesso messi nel dimenticatoio”.



