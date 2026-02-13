Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
13/02/2026 07:55:00

Mazara, Elly Schlein in visita dopo il ciclone Harry: “Più risorse e stop ai tributi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770966012-0-mazara-elly-schlein-in-visita-dopo-il-ciclone-harry-piu-risorse-e-stop-ai-tributi.jpg

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è stata a Mazara per visitare le aree colpite dal ciclone Harry, che nei giorni scorsi ha devastato diversi tratti della costa della Sicilia occidentale.

 

Tappa simbolica della visita la zona della Tonnarella, dove il mare in tempesta ha cancellato interi tratti di litorale e messo in ginocchio stabilimenti balneari e attività turistiche.

“Anche qui, nella Sicilia occidentale, il ciclone Harry ha colpito con una violenza brutale”, ha scritto Schlein in un post pubblicato sui social. “Abbiamo incontrato lavoratori balneari che si sono visti spazzare via una vita di lavoro e sacrifici: il mare ha portato via 30 metri di spiaggia, ha spezzato legno e cemento, ha messo in ginocchio famiglie e imprese”.

 

 

 

Secondo quanto riportato dalla segretaria dem, i danni stimati ammonterebbero a circa 2 miliardi e mezzo di euro, a fronte dei 100 milioni finora stanziati dal Governo. Una cifra ritenuta insufficiente per far fronte alle emergenze e alla messa in sicurezza del territorio.

Nel mirino del Partito Democratico anche la bocciatura, avvenuta in Parlamento, di un emendamento che chiedeva la sospensione dei tributi per famiglie e imprese delle aree colpite. “Non si può far pagare le tasse come se non fosse accaduto nulla a chi oggi è fermo, a chi ha dovuto chiudere, a chi ha subito danni enormi alla propria casa”, ha sottolineato Schlein.

 

La leader dem ha poi rilanciato la necessità di un piano strutturale contro gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti anche nel Mezzogiorno. “Serve un piano serio di prevenzione – ha aggiunto – e servono più risorse subito per le somme urgenze”.

 

Infine, la proposta politica: destinare immediatamente ai territori colpiti un miliardo di euro attualmente fermo sul progetto del Ponte sullo Stretto.

La visita a Mazara del Vallo si inserisce nel tour nei territori siciliani maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo, mentre cittadini e operatori economici chiedono interventi rapidi per evitare il tracollo definitivo di un comparto strategico come quello turistico-balneare.

 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...