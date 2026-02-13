Mazara, Elly Schlein in visita dopo il ciclone Harry: “Più risorse e stop ai tributi"

13/02/2026 07:55:00

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è stata a Mazara per visitare le aree colpite dal ciclone Harry, che nei giorni scorsi ha devastato diversi tratti della costa della Sicilia occidentale.

Tappa simbolica della visita la zona della Tonnarella, dove il mare in tempesta ha cancellato interi tratti di litorale e messo in ginocchio stabilimenti balneari e attività turistiche.

“Anche qui, nella Sicilia occidentale, il ciclone Harry ha colpito con una violenza brutale”, ha scritto Schlein in un post pubblicato sui social. “Abbiamo incontrato lavoratori balneari che si sono visti spazzare via una vita di lavoro e sacrifici: il mare ha portato via 30 metri di spiaggia, ha spezzato legno e cemento, ha messo in ginocchio famiglie e imprese”.

Secondo quanto riportato dalla segretaria dem, i danni stimati ammonterebbero a circa 2 miliardi e mezzo di euro, a fronte dei 100 milioni finora stanziati dal Governo. Una cifra ritenuta insufficiente per far fronte alle emergenze e alla messa in sicurezza del territorio.

Nel mirino del Partito Democratico anche la bocciatura, avvenuta in Parlamento, di un emendamento che chiedeva la sospensione dei tributi per famiglie e imprese delle aree colpite. “Non si può far pagare le tasse come se non fosse accaduto nulla a chi oggi è fermo, a chi ha dovuto chiudere, a chi ha subito danni enormi alla propria casa”, ha sottolineato Schlein.

La leader dem ha poi rilanciato la necessità di un piano strutturale contro gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti anche nel Mezzogiorno. “Serve un piano serio di prevenzione – ha aggiunto – e servono più risorse subito per le somme urgenze”.

Infine, la proposta politica: destinare immediatamente ai territori colpiti un miliardo di euro attualmente fermo sul progetto del Ponte sullo Stretto.

La visita a Mazara del Vallo si inserisce nel tour nei territori siciliani maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo, mentre cittadini e operatori economici chiedono interventi rapidi per evitare il tracollo definitivo di un comparto strategico come quello turistico-balneare.



