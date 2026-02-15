Sezioni
Cronaca

Nera
15/02/2026 15:43:00

Tentato omicidio ad Alcamo, 50enne accoltellato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-02-2026/tentato-omicidio-ad-alcamo-50enne-accoltellato-450.jpg

Una discussione che degenera. Un coltello estratto nel traffico del venerdì sera. E un uomo che finisce in sala operatoria in condizioni gravissime. È accaduto ad Alcamo, dove una lite tra due concittadini si è trasformata in un tentato omicidio.

Un cinquantenne è stato accoltellato più volte all’addome ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Si trova ricoverato in prognosi riservata. Per l’aggressione è stato fermato un sessantenne, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

 

La lite nel traffico

 

L’episodio si è verificato intorno alle 19.30, in una zona molto frequentata della città, nei pressi dell’intersezione tra viale Europa e via Aldo Moro, arterie centrali e ad alta intensità di traffico.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe scoppiato un acceso diverbio per motivi banali. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in violenza. Il sessantenne avrebbe estratto un’arma da taglio che portava con sé e avrebbe colpito il cinquantenne con diversi fendenti all’addome.

Alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme.

 

I soccorsi e il ricovero

 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alcamo e un’ambulanza del 118. L’uomo ferito è stato trovato riverso sull’asfalto, in una pozza di sangue. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Vito e Santo Spirito, è stato operato d’urgenza.

Le sue condizioni sono giudicate gravi e i medici mantengono la prognosi riservata.

 

Il fermo per tentato omicidio

 

I militari dell’Arma hanno fermato il presunto aggressore poco dopo i fatti. L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e stanno ascoltando eventuali testimoni per chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità.

Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo per non compromettere le indagini.

 

Un precedente durante il Carnevale

 

Non è la prima volta che un episodio di violenza simile si verifica ad Alcamo. Durante una serata di Carnevale, nel febbraio 2020, un uomo era rimasto ferito al collo in un’altra aggressione con arma da taglio. Anche in quel caso si era trattato di una lite degenerata.

Resta ora da capire cosa abbia realmente innescato l’ennesima esplosione di violenza. Ancora una volta, una discussione apparentemente banale si è trasformata in un dramma che tiene un uomo tra la vita e la morte.

Ad Alcamo si torna a parlare di sicurezza e di controlli nelle aree più trafficate della città. Ma intanto, la cronaca racconta l’ennesima lite finita nel sangue.

 



