Sport: il Marsala Volley vince e convince - Handball Erice vince e va in vetta solitaria

16/02/2026 06:00:00

Handball A1: L’AC Life Style Erice vince in scioltezza il recupero della 14^ giornata al Pala Lissaro, in casa dell’Alì Best Espresso Mestrino e sale al comando solitario della classifica di Serie A1. Le Arpie si impongono col finale di 36-20 (p.t. 20-7) che non ha lasciato scampo alle neo promosse patavine, concludendo nel contempo il calendario dei recuperi. Le siciliane guidate dal tecnico Frederic Bougeant si portano così a 32 punti – frutto di 16 vittorie in 17 gare – e staccano il Brixen Südtirol, ora prima fra le inseguitrici. La brasiliana Karoline De Souza (Mestrino) sarà la migliore realizzatrice di serata con 10 gol; per l’AC Life Style sei realizzazioni per Alexandrina Cabral. Prossimo appuntamento al Pala Cardella contro la seconda in classifica Brixen Sudtirol.

Volley A2: prova di forza del Marsala Volley che vince 3-1 in rimonta contro Altino. Non poteva esserci regalo più bello per i tifosi lilibetani nel giorno della festa degli innamorati. La Sigel Seap Marsala Volley scrive una delle pagine più belle di questa Pool Salvezza, superando con un perentorio 3-1 la capolista Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Una vittoria che lancia la squadra di Coach Lino Giangrossi a 15 punti in classifica, confermando la crescita esponenziale di un gruppo che non smette di sognare. Ma non c'è tempo per cullarsi sugli allori. Il cammino verso la permanenza in Serie A2 Tigotà riprenderà immediatamente tra le mura amiche, il prossimo impegno vedrà la Sigel Seap Marsala Volley affrontare il Volley Modena, attuale fanalino di coda del girone. Un’altra "finale" da affrontare con la stessa umiltà e determinazione mostrate finora, per blindare definitivamente l'obiettivo stagionale. Di seguito gli highlights del match:

Futsal A2: una giornata amara per le due squadre trapanesi in questo ultimo turno di stagione regolare del campionato serie A2 di Futsal. Il Marsala Futsal ha avuto la ghiotta occasione di andare in vetta alla classifica visto il pareggio del Messina Futsal in casa contro il Regalbuto. I lilibetani, invece, perdono malamente a Soverato contro la locale Blingink, con il rotondo risultato di 8 a 2. Così, in classifica non solo rimane dietro i peloritani, adesso di tre punti, ma addirittura viene affiancata a 27 punti dalla Gear Piazza Armerina che in casa batte il Futsal Mazara per 2 a 0 dopo un match davvero equilibrato edalle tante possibili varianti di risultato. Con questa sconfitta i mazaresi si trovano all'ultimo posto utile per giocare i Play Off ad un punto di vantaggio proprio dalla Blingink Soverato.

TennisTavolo serie B: rullo compressore Germaine Lecocq, batte Fiaccola Studio e la aggancia in classifica. Non chiamatelo più solo "ottimo momento". Quello della FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala è ormai un dominio ragionato, figlio di un cuore immenso e di innesti tecnici di caratura internazionale. Sabato scorso, tra le mura amiche della palestra dell'Istituto Cosentino, i lilibetani hanno messo a segno l'ennesimo colpo da novanta della stagione, superando per 5-2 la Asd Fiaccola Studio 12 al termine di una sfida elettrizzante che ha sancito il definitivo sorpasso in classifica ai danni dei pugliesi. Con questa vittoria, la Germaine Lecocq compie il passo in avanti tanto atteso, sorpasso in classifica degli avversari rimasti a quota 12 punti e terzo posto consolidato per i lilibetani con 14. La scalata iniziata con la doppia vittoria nella trasferta campana continua senza sosta e la vetta della classifica non è mai stata così vicina. In foto il francese Damien Provost.

Calcio serie C: sono due le partite di campionato giocate in settimana dai granata del Trapani 1905. L'infrasettimanale casalingo contro il Benevento perso con il rotondo risultato di 5 a 0 ed il match di sabato giocato in campania a Giugliano perso dai granata con il risultato di 3 a 1. Due sconfitte che relegano il Trapani in piena zona Play Out a quattro punti dall'ultima piazza possibile. In tutto questo, con la curva chiusa per il turno di squalifica disposto dal giudice sportivo dopo il lancio dei petardi contro il Sorrento, proprio nel match contro il Benevento, i tifosi del Trapani si sono ritrovati fuori dallo stadio intonando diversi cori contro il presidente Valerio Antonini, presente anche in questa occasione allo stadio. Tanti problemi che il Trapani dovrà provare a risolvere, sempre tenendo a mente la data del 9 marzo, quando si avrà la sentenza del tribunale federale sull'ultimo deferimento. Di seguito gli highlights del match Giugliano Trapani:

Calcio Eccellenza: buona giornata per le squadre della provincia di Trapani impegnate nel campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Due i derby di giornata: il Castellammare, nell'anticipo di sabato, batte la Folgore di Castelvetrano con il risultato di 3 a 0 grazie alle reti di Tarantino ed alla doppietta di Adamo. Ottimi tre punti classifica per il Castellammare che vista la sconfitta del Montelepre si posizionano a sei punti dai Play Out. La Folgore,invece, dovrà sperare su altri confronti per mantenere la penultima posizione e giocarsi la salvezza nell'ultimo appuntamento utile dei Play Out. Altro derby, terminato a reti inviolate, è quello tra il Città di San Vito Lo Capo e l'Accademia Trapani. Un punto per ciascuna delle due squadre muovono la classifica in maniera positiva in vista del caldo finale di stagione. Buon match e buona vittoria del Marsala 1912 per 2 a 0 sul Partinicaudace dell'ex Mister Giannusa. Due reti nella ripresa di Lo Bosco e Fradella sono serviti ai lilibetani per tornare in seconda posizione in classifica con il Città di San Vito Lo Capo ad un punto di distanza. La vittoria ha infuso fiducia a tutto l'ambiente marsalese che tanto si aspetta da questa squadra. Di seguito gli highlights del match Marsala-Partinicaudace realizzati da Marsala Channel:



