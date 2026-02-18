Marettimo, porto a rischio dopo la mareggiata: l’allarme di Fratelli d’Italia

18/02/2026 11:45:00

Marettimo torna a fare i conti con l’emergenza porto. Dopo l’ultima violenta mareggiata, parte delle protezioni in massi che difendono le banchine si è spostata sul fondale, facendo scattare l’allarme sulla tenuta degli approdi dell’isola più occidentale dell’arcipelago delle Isole Egadi.

A sollevare il caso è il coordinamento delle Fratelli d’Italia Isole Egadi, che parla di una situazione «grave» e chiede interventi urgenti per evitare il rischio concreto di compromettere sia lo scalo vecchio che quello nuovo.

Le protezioni vecchie di 50 anni

Gli interventi risalgono a quasi mezzo secolo fa. All’epoca furono posizionati massi a protezione delle banchine, ma oggi – secondo quanto denunciato – non sarebbero più efficaci nel rompere la forza del mare.

Le ultime condizioni meteo avverse hanno aggravato il quadro: parte delle protezioni si è adagiata sul fondale marino, scivolando dalla base di difesa del porto. Con nuove mareggiate, avverte il coordinamento, si rischia di compromettere definitivamente entrambi gli approdi.

Un’infrastruttura vitale per l’isola

Il porto di Marettimo non è soltanto un’infrastruttura strategica. È il punto di collegamento con la terraferma, garantisce l’arrivo dei beni di prima necessità, l’assistenza sanitaria, la continuità dei servizi e sostiene l’economia turistica.

Un’eventuale inagibilità rappresenterebbe un colpo durissimo per residenti e attività produttive, in un territorio già segnato da fragilità strutturali e collegamenti spesso condizionati dal meteo.

Negli anni si sono susseguiti progetti di messa in sicurezza, revisioni tecniche, adeguamenti alle normative ambientali e ricalcoli economici. Iter complessi che, di fatto, non hanno ancora portato alla realizzazione di un’opera definitiva.

L’appello al Comune e alla Regione

Fratelli d’Italia rivolge un appello al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale del Comune di Favignana affinché venga affrontata con la massima urgenza la questione.

Il coordinamento si dice disponibile a collaborare con l’amministrazione e propone anche un incontro in Regione con l’assessorato competente, per sollecitare interventi «concreti, tempestivi e risolutivi».

Intanto, la prossima settimana sono attesi i funzionari dell’assessorato regionale alle Infrastrutture per un sopralluogo sui danni causati dalla mareggiata. L’obiettivo è far estendere la visita anche a Marettimo. La sicurezza del porto, ribadiscono da Fratelli d’Italia, non può più essere rinviata. Per l’isola è una priorità assoluta.



