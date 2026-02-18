Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
18/02/2026 11:45:00

Marettimo, porto a rischio dopo la mareggiata: l’allarme di Fratelli d’Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/marettimo-porto-a-rischio-dopo-la-mareggiata-l-allarme-di-fratelli-d-italia-450.jpg

Marettimo torna a fare i conti con l’emergenza porto. Dopo l’ultima violenta mareggiata, parte delle protezioni in massi che difendono le banchine si è spostata sul fondale, facendo scattare l’allarme sulla tenuta degli approdi dell’isola più occidentale dell’arcipelago delle Isole Egadi.

A sollevare il caso è il coordinamento delle Fratelli d’Italia Isole Egadi, che parla di una situazione «grave» e chiede interventi urgenti per evitare il rischio concreto di compromettere sia lo scalo vecchio che quello nuovo.

 

Le protezioni vecchie di 50 anni

Gli interventi risalgono a quasi mezzo secolo fa. All’epoca furono posizionati massi a protezione delle banchine, ma oggi – secondo quanto denunciato – non sarebbero più efficaci nel rompere la forza del mare.

Le ultime condizioni meteo avverse hanno aggravato il quadro: parte delle protezioni si è adagiata sul fondale marino, scivolando dalla base di difesa del porto. Con nuove mareggiate, avverte il coordinamento, si rischia di compromettere definitivamente entrambi gli approdi.

 

Un’infrastruttura vitale per l’isola

Il porto di Marettimo non è soltanto un’infrastruttura strategica. È il punto di collegamento con la terraferma, garantisce l’arrivo dei beni di prima necessità, l’assistenza sanitaria, la continuità dei servizi e sostiene l’economia turistica.

Un’eventuale inagibilità rappresenterebbe un colpo durissimo per residenti e attività produttive, in un territorio già segnato da fragilità strutturali e collegamenti spesso condizionati dal meteo.

Negli anni si sono susseguiti progetti di messa in sicurezza, revisioni tecniche, adeguamenti alle normative ambientali e ricalcoli economici. Iter complessi che, di fatto, non hanno ancora portato alla realizzazione di un’opera definitiva.

 

L’appello al Comune e alla Regione

Fratelli d’Italia rivolge un appello al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale del Comune di Favignana affinché venga affrontata con la massima urgenza la questione.

Il coordinamento si dice disponibile a collaborare con l’amministrazione e propone anche un incontro in Regione con l’assessorato competente, per sollecitare interventi «concreti, tempestivi e risolutivi».

Intanto, la prossima settimana sono attesi i funzionari dell’assessorato regionale alle Infrastrutture per un sopralluogo sui danni causati dalla mareggiata. L’obiettivo è far estendere la visita anche a Marettimo. La sicurezza del porto, ribadiscono da Fratelli d’Italia, non può più essere rinviata. Per l’isola è una priorità assoluta.

 









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...