Pace fatta tra Schifani e Salvini, in attesa del rimpasto

21/02/2026 06:00:00

Pace fatta tra Renato Schifani e Matteo Salvini. Annalisa Tardino è stata nominata presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Il presidente della Regione ha messo da parte le carte bollate, il ministro Salvini ha aperto allo Schifani bis. Lo ha detto chiaro, e prima dei suoi alleati, seguendo la regola secondo cui l’uscente è ricandidato. Ma Salvini ha pure rilanciato: il prossimo governatore sarà un leghista, i tempi sono maturi. Quindi sì a Schifani ricandidato, ma al termine del prossimo mandato la casella dovrà essere occupata dalla Lega.

È stato Luca Sammartino, assessore regionale e vicepresidente della Regione, a mettere i puntini sulle i parlando di alleanze: “La Lega è sempre stata leale e lo sarà nei confronti degli alleati del centrodestra. Adesso la Lega farà la Lega e non farà sconti agli alleati”. Durante il Direttivo regionale del partito, a Messina, Sammartino ha parlato anche di elezioni amministrative: “Da Marsala a Milazzo e in tutti i centri che andranno al voto le liste della Lega saranno competitive”.

Di “sgambetto” ha parlato Vincenzo Figuccia, deputato regionale leghista: “Qualche alleato ha fatto degli sgambetti, non siamo riusciti ad approvare la riforma sugli enti locali che prevedeva anche il terzo mandato per i sindaci. Noi non ci siamo mai nascosti dietro il voto segreto”.

Le parole di Tardino

Annalisa Tardino è ora a tutti gli effetti la nuova presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Ha affidato a una nota la sua dichiarazione: “Non sono stati mesi facili, ma se è vero che le difficoltà formano il carattere e ti costringono a imparare alla svelta, per me è stato così. La decisione del ministro Matteo Salvini e del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, di nominarmi presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare (Adsp) di Sicilia Occidentale mi riempie quindi di orgoglio e, sia pure con la prudenza e il rispetto istituzionale per le audizioni in Parlamento che dovranno suggellare questa scelta e completare l’iter di nomina, mi fornisce un’eccezionale spinta per procedere sulla strada imboccata nell’interesse dei porti che mi sono stati affidati”.

Conclude: “Sono sempre più convinta che il lavoro e la correttezza paghino, e questi saranno i fari che impronteranno la mia presidenza, contando su una squadra di collaboratori che mi ha consentito di bruciare le tappe e affrontare i dossier aperti con serenità e competenza. Ma la nostra nave ha solo mollato gli ormeggi, oggi ci attende una navigazione che spero, e credo, sicura”.

Verso il rimpasto di giunta

Il rimpasto potrebbe arrivare a marzo, non prima della metà del mese. Il governatore Schifani ha già incontrato i nuovi commissari della DC – Salvatore Cascio, Carmelo Sgroi e Fabio Meli – insieme al capogruppo all’Ars Carmelo Pace.

Con quali nomi la DC potrebbe rientrare in giunta? Potrebbe trattarsi di deputati, quindi non si pescherebbe all’esterno tra i dirigenti di partito.

La DC, dopo lo scandalo che ha coinvolto Totò Cuffaro, ha detto addio alle due postazioni in giunta con Nuccia Albano alla Famiglia e Andrea Messina agli Enti locali. Ma il rimpasto riguarderebbe anche altre figure. C’è la questione di Elvira Amata, al Turismo in quota FdI, per la quale si attende l’esito giudiziario. I forzisti, poi, chiedono spazio, puntando a entrare al posto dei tecnici Alessandro Dagnino all’Economia e Daniela Faraoni alla Salute.



