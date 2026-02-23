Imposta di soggiorno, confronto a Trapani su finalità e utilizzo delle risorse

23/02/2026 10:30:00

Si terrà lunedì 2 marzo 2026, alle ore 9.30, nell’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani, sul Lungomare Dante Alighieri, l’incontro dal titolo “L’Imposta Comunale di Soggiorno: finalità e utilizzo in Provincia di Trapani”.

Al centro del dibattito, l’imposta di soggiorno non più intesa come semplice adempimento tributario, ma come risorsa strategica finalizzata al potenziamento dei servizi turistici, alla tutela dei beni culturali e ambientali e alla promozione coordinata dell’immagine dell’intero Libero Consorzio Comunale. L’iniziativa punta a favorire un confronto tra amministratori, referenti tecnici dei Comuni, rappresentanti del Distretto Turistico e organismi di categoria, con l’obiettivo di armonizzare le strategie di gestione e reinvestimento dei proventi derivanti dall’imposta. Ad aprire i lavori saranno gli indirizzi di saluto del professor Giorgio Scichilone, presidente del Polo Universitario di Trapani, del dottor Antonio Marino, presidente di Federalberghi Trapani, del dottor Ninni Pipitone, presidente della Proloco Trapani Centro, e del dottor Paolo Salerno di Trapani Welcome. Seguiranno le relazioni tecniche. Il professor Gioacchino Fazio, docente di Economia e coordinatore del corso di studi in Turismo, Territori e Imprese, interverrà sul tema “Analisi economica e impatto sul territorio”. Il dottor Alessandro Nucara, direttore nazionale di Federalberghi, affronterà invece l’“Evoluzione normativa e best practices nazionali”, offrendo un quadro aggiornato sulle regole e sulle esperienze maturate in altri contesti italiani. L’incontro si concluderà con una sessione di dibattito aperto agli interventi delle pubbliche amministrazioni e degli operatori del settore, con l’obiettivo di definire una pianificazione condivisa per lo sviluppo turistico provinciale e una gestione più efficace delle risorse generate dall’imposta di soggiorno.



