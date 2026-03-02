Marsala, più sicurezza al parcheggio dell’ospedale: l’Asp installa luci e otto telecamere

02/03/2026 19:09:00

Dopo diverse segnalazioni su furti, vetri spaccati e gomme forate, qualcosa si muove.



L’area del parcheggio dell’ospedale di Marsala finita al centro delle proteste di operatori sanitari e utenti sarà finalmente dotata di un sistema di videosorveglianza.

L’ASP Trapani ha annunciato l’installazione di nuovi punti luce e l’acquisto di otto telecamere che entreranno in funzione entro circa venti giorni.

Atti vandalici e paura tra operatori e utenti

Negli ultimi mesi l’area antistante il parcheggio dell’Ospedale Paolo Borsellino è stata teatro di diversi episodi di vandalismo.

Auto di dipendenti e cittadini danneggiate, pneumatici forati, vetri infranti. Una situazione che aveva alimentato malcontento e richieste di intervento, anche da parte delle organizzazioni sindacali.

La sicurezza, in un presidio sanitario, non è un dettaglio. È una condizione minima.

Otto telecamere e nuovi punti luce

Nella nota diffusa dall’Asp si sottolinea che l’azienda sanitaria è “vicina agli operatori e agli utenti soprattutto per quanto riguarda la sicurezza”.

Sono stati già installati e messi a regime nuovi punti luce nell’area parcheggio. Inoltre sono state ordinate otto telecamere: l’impianto è in fase di predisposizione e sarà operativo entro una ventina di giorni.

L’Asp precisa che l’intervento non poteva essere immediato perché è stato necessario procedere con l’acquisto delle apparecchiature e con la realizzazione dell’impianto.

Cancello ripristinato dopo i lavori al Pronto soccorso

Un altro passaggio importante riguarda il cancello di accesso al parcheggio, che sarà ripristinato non appena termineranno i lavori in corso al cantiere del Pronto soccorso.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: rafforzare il controllo dell’area e scoraggiare episodi come quelli registrati negli ultimi mesi.

“Chi vandalizza dovrà pensarci due volte”

Dall’Asp si dicono certi che, una volta attive le telecamere, chi compie “vili atti vandalici” ai danni di cittadini e operatori aziendali “dovrà pensarci due volte”.

Resta ora da vedere se l’intervento basterà a restituire serenità a chi, ogni giorno, entra ed esce dall’ospedale per lavorare o per curarsi. Perché la sicurezza, davanti a un ospedale, non dovrebbe mai essere un optional.



