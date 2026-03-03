Trapani, Gardensia AISM: dal 6 all’8 marzo in piazza

03/03/2026 12:30:00

Due fiori per fermare la sclerosi multipla. Dal 6 all’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, AISM sarà presente nelle piazze di Trapani e provincia con Gardensia, la storica campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione.

Gardenie e ortensie, simbolo dell’iniziativa, rappresentano il legame tra le donne e la sclerosi multipla, malattia che colpisce il sesso femminile con una frequenza doppia rispetto agli uomini. In Italia sono oltre 144 mila le persone che convivono con questa patologia neurologica cronica, spesso imprevedibile e invalidante, che insorge soprattutto in giovane età.

I fondi raccolti sosterranno la ricerca scientifica e i servizi di assistenza e supporto promossi da AISM sul territorio nazionale.

«Gardensia è un appuntamento importante per il nostro territorio – afferma Giacomo Catania, presidente della sezione provinciale AISM di Trapani – perché trasforma un gesto semplice in un sostegno concreto alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie. Grazie ai volontari e alla partecipazione dei cittadini possiamo continuare a offrire servizi, ascolto e orientamento».

Anche per il 2026 l’attrice Chiara Francini è il volto della campagna nazionale.

Nel weekend del 6, 7 e 8 marzo sarà possibile trovare i volontari AISM nelle piazze oppure prenotare le piante contattando la sezione provinciale al 331 172 2305/6 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17).

È attivo anche il numero solidale 45512, per contribuire con una donazione tramite chiamata o SMS.



