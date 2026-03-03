Sezioni
Cultura

» Spettacoli
03/03/2026 14:00:00

“Isola nura canta e cunta” torna a Erice e Custonaci per l’8 marzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/isola-nura-canta-e-cunta-torna-a-erice-e-custonaci-per-l-8-marzo-450.jpg

Musica, teatro e memoria per celebrare la Giornata della Donna. L’8 marzo a Erice e il 13 marzo a Custonaci torna in scena “Isola nura canta e cunta”, lo spettacolo firmato dall’associazione trapanese Bayékou Eventi, dedicato a sei grandi donne siciliane.

 

Dopo il successo dello scorso dicembre, la rappresentazione sarà proposta in una versione rinnovata:

  • 8 marzo, ore 18.30 all’auditorium dell’istituto comprensivo Pagoto di Casa Santa (Erice)
    13 marzo, ore 21 al Teatro Comunale di Custonaci

 

È necessaria la prenotazione chiamando il numero 334 8958616 o recandosi al Grimon Cafè di via Fardella, a Trapani.

 

«Offriamo un modo diverso di celebrare la Giornata della Donna – spiega la vicepresidente di Bayékou, Anna Bianco – con un viaggio nella tradizione siciliana tra musica, recitazione e danza, raccontando donne che hanno coltivato un pensiero libero».

 

Lo spettacolo, prodotto da Bayékou in collaborazione con Officina Teatro LMC, rende omaggio a Rosa Balistreri, Franca Viola, Maria Occhipinti, Rita Atria, Felicia Impastato e Goliarda Sapienza. Sei storie di coraggio, ribellione e libertà che hanno segnato la Sicilia.

 

La regia è di Enzo Caputo, con la conduzione di Pietro Bono e Alessandra Martinez. In scena Loredana Violante (voce), Michele Dell’Utri (chitarra), Francesco Virgilio (percussioni), Emanuele Di Vita (fisarmonica) e le performer Francesca Cimino, Alma Passarelli Pula e Rosalba Santoro.

Un racconto corale al femminile, tra memoria e identità, per celebrare l’8 marzo con arte e consapevolezza.

 









